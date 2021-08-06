Минздрав НСО сообщил о смерти 12-летнего ребенка с ковидом

Министерство здравоохранения Новосибирской области сообщило о еще одном летальном случае среди детей с диагнозом «новая коронавирусная инфекция COVID-19». Он был зарегистрирован в 2020 году, возраст погибшего ребенка — 12 лет.
— Основной причиной смерти данного ребенка с тяжелой фоновой генетической патологией не является новая коронавирусная инфекция COVID-19, — уточнили корреспонденту НГС в Минздраве.
Всего таких случаев зарегистрировано два, второй произошел в 2021 году — погибшему ребенку с ковидом было 2 месяца.
— В настоящее время проводится гистологическое исследование материалов патолого-анатомического исследования, по результатам которого будет определена основная причина смерти, — добавили в Минздраве.
Недавно Росстат опубликовал данные за май 2021 года об умерших пациентах с ковидом в России по регионам. В Новосибирской области показатель умерших пациентов от ковида оказался больше, чем в сводках оперштаба. Позже Министерство здравоохранения Новосибирской области прокомментировало расхождения так: статистика Росстата о количестве умерших от коронавируса — не повод корректировать аналогичную статистику оперштаба.