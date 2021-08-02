35-летний новосибирец скончался от коронавируса

В Новосибирской области за последние сутки от коронавируса скончалось 10 пациентов. В том числе 35-летний мужчина.
— Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 35, 64, 66, 73 лет и женщины в возрасте 59, 71, 72, 79, 81, 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2358 человек, — сообщили в оперштабе Новосибирской области.
Всего за сутки было зарегистрировано 195 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в области 42 человека за сутки.
— В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4805 пациентов, в том числе 60 детей. В отделениях реанимации находятся 350 человек. На ИВЛ — 46 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано
В конце июля в Новосибирской области с диагнозом COVID-19 скончалась двухмесячная девочка. Она поступила с 60%-ным поражением легких, и две недели находилась на ИВЛ.