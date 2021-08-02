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35-летний новосибирец скончался от коронавируса

Всего за сутки зарегистрировали 10 смертей пациентов с ковидом

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Всего выявлено 195 новых случаев коронавируса

Всего выявлено 195 новых случаев коронавируса

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В Новосибирской области за последние сутки от коронавируса скончалось 10 пациентов. В том числе 35-летний мужчина.

— Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 35, 64, 66, 73 лет и женщины в возрасте 59, 71, 72, 79, 81, 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2358 человек, — сообщили в оперштабе Новосибирской области.

Всего за сутки было зарегистрировано 195 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в области 42 человека за сутки.

— В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4805 пациентов, в том числе 60 детей. В отделениях реанимации находятся 350 человек. На ИВЛ — 46 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 2 188 124 теста на коронавирус, — рассказали в оперштабе Новосибирской области.

В конце июля в Новосибирской области с диагнозом COVID-19 скончалась двухмесячная девочка. Она поступила с 60%-ным поражением легких, и две недели находилась на ИВЛ.

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болезньпандемиякоронавирус
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