Трое новосибирцев попали в НИИТО после неудачных ныряний в водоемах и бассейне

Трое новосибирцев после ныряние в водоемах с тяжелыми травмами попали в реанимацию НИИТО. Травмы они получили на прошлой неделе, а сейчас находятся в тяжелом состоянии.



Все пациенты — это мужчины около 30 лет: один купался в Искитимском районе в состоянии опьянения, второй — трезвый, где-то в бассейне в черте города, третий — нетрезвый в Черепановском районе. Все случаи произошли в 20-х числах июля.

— Один из самых травмоопасных видов ныряния — вниз головой. Механизм травмы один: отдыхающий в расслабленном и зачастую нетрезвом состоянии забывает меры безопасности и ныряет с пирса или разбежавшись с берега. Человек ударяется головой о дно, и в этом случае велика вероятность перелома и/или вывиха шейного отдела позвоночника. В большинстве случаев такие переломы сопровождаются повреждением спинного мозга. Купающийся перестает чувствовать верхние и нижние конечности и двигать ими, зачастую он даже не может самостоятельно выбраться из воды — и если рядом никого нет, то пловец может утонуть, — пояснили журналисту НГС в пресс-службе Новосибирского НИИТО им. Я. Л. Цивьяна.