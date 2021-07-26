Трое новосибирцев попали в НИИТО после неудачных ныряний в водоемах и бассейне

Трое новосибирцев после ныряния в водоемах попали в реанимацию
Трое новосибирцев после ныряние в водоемах с тяжелыми травмами попали в реанимацию НИИТО. Травмы они получили на прошлой неделе, а сейчас находятся в тяжелом состоянии.
Все пациенты — это мужчины около 30 лет: один купался в Искитимском районе в состоянии опьянения, второй — трезвый, где-то в бассейне в черте города, третий — нетрезвый в Черепановском районе. Все случаи произошли в 20-х числах июля.
— Один из самых травмоопасных видов ныряния — вниз головой. Механизм травмы один: отдыхающий в расслабленном и зачастую нетрезвом состоянии забывает меры безопасности и ныряет с пирса или разбежавшись с берега. Человек ударяется головой о дно, и в этом случае велика вероятность перелома и/или вывиха шейного отдела позвоночника. В большинстве случаев такие переломы сопровождаются повреждением спинного мозга. Купающийся перестает чувствовать верхние и нижние конечности и двигать ими, зачастую он даже не может самостоятельно выбраться из воды — и если рядом никого нет, то пловец может утонуть, — пояснили журналисту НГС в пресс-службе Новосибирского НИИТО им. Я. Л. Цивьяна.
У всех трех ныряльщиков диагностировали тяжелые травмы шейного отдела позвоночника. Как правило, в этих случаях врачи травматологи-ортопеды выполняют операции для стабилизации перелома позвонков и декомпрессии спинного мозга.
— Но в ряде случаев, несмотря на все усилия операционной бригады, при крайне тяжелых повреждениях спинного мозга полное восстановление двигательной и чувствительной функции, а также функции тазовых органов невозможно. Кроме того, пациента ждет реабилитационный период — и иногда, к сожалению, этот процесс занимает годы. За летний период в НИИТО поступает в среднем 15 человек с тяжелыми травмами позвоночника после ныряний в водоемы и бассейны на дачах. Причем, как правило, это молодые пациенты — мужчины от 18 до 35 лет, — добавили в пресс-службе.
Ранее мы писали о том, что новосибирец нырнул в воду со скалы на Горском и не смог выплыть сам.