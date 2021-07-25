Девять ошибок, которые мешают вам похудеть

Ошибка № 9: Никогда не обманывайте своего тренера

Алёна Трусова, диетолог-нутрициолог

— За мою практику работы с клиентами не было ситуации, когда человек набирал вес, хотя хотел похудеть — при условии, что клиент соблюдает все рекомендации, следует правилам рационального питания и заботится о своем организме. Был один случай, когда девушка сообщила через несколько месяцев после нашей работы, что она набрала вес, но в рабочих диалогах и отчетах я увидела, что было много ошибок в рационе и несоблюдение моих рекомендаций.

Тогда я предложила проследить за рационом вместе уже на бесплатной основе, чтобы выявить причины, но девушка отказалась. Из этого можно сделать выводы, что она не готова была взять ответственность за свои изменения, а без желания клиента, усилий и личной ответственности ни один специалист не сможет помочь. Только складывая усилия вместе на партнерских условиях, можно получить потрясающий результат, которым меня радует абсолютное большинство клиентов.

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