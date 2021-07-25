Девять ошибок, которые мешают вам похудеть

Лето — самое время сбрасывать вес. Делать это нужно с толком и желательно под присмотром профессионалов. Мы пообщались с диетологами и специалистами по фитнесу, чтобы выяснить, какие ошибки мешают похудеть.
Ошибка № 1: Нельзя похудеть быстро
Алексей Романов, генеральный директор сети Bright Fit:
— Самая главная ошибка заключается в том, что люди хотят всего и сразу, некую волшебную пилюлю, которая поможет в короткий срок сделать идеальный вес. В любом случае в работе с собственным весом важны определенный процесс и время.
Помимо тренировок необходимы правильное питание, хороший сон, движение в жизни, а не только сидячий образ жизни. Это всё некая конструкция, которая делается постепенно и не сразу. Сломать себя сразу — это шаг к тому, что вы потом снова вернетесь к своему весу.
Ошибка № 2: Нельзя худеть без физических нагрузок
Виктория Яблокова, персональный тренер по фитнесу:
— Некоторые думают, что можно похудеть и быть в нормальной форме только за счет питания, не занимаясь силовыми нагрузками. Вес люди теряют, но за счет мышц. Когда вы теряете мышцы, у вас становится меньше энергоемкой ткани и уменьшается уровень базового метаболизма.
Если даже человек с привычным питанием делает ставку только на кардиоупражнения, то иногда этого может быть недостаточно. Многие люди склонны переоценивать уровень физической активности: человек позанимался, весь вспотел, особенно в жаркую погоду, а на самом деле он за такую тренировку потерял 150–200 килокалорий. Поэтому надо здраво оценивать свои возможности.
Ошибка № 3: Не переживайте, если вес не уменьшается
Оксана Выдря, врач-диетолог:
— Многие считают, что адекватная физическая нагрузка — это трижды ходить в спортзал в неделю. На самом деле, если неделю проводить в офисе на работе с минимальными физическими нагрузками, то особого результата не будет. Тут нужна ежедневная физическая активность.
Многие начинают добавлять силовые нагрузки, а вес не уменьшается. Тут нужно понимать вот что: если начинают уходить объемы, тело структурно меняется в лучшую сторону, но вес всё равно замер, это значит, что жировая ткань уходит, а мышечная прибавляется. Человек становится плотнее. Жировая ткань дает нам объем, а мышечная ткань дает вес.
Ошибка № 4: Нельзя игнорировать правильное питание
Алёна Трусова, диетолог-нутрициолог
— Пропускать основные приемы пищи, в особенности завтрак и обед — это приводит к срывам, отсутствию энергии. Ужинать слишком плотно тоже нельзя. Это приводит к некачественному ночному восстановлению, набору веса и различным нарушениям работы организма. Последний прием пищи должен состоять из легкого белка, клетчатки и растительных жиров.
Огромной ошибкой является не пить воду или заменять ее на кофе, чай, сладкие напитки. Вода жизненно необходима для любого организма. Часто организм путает жажду с голодом и постоянно просит есть, хотя хочет пить.
Овощи — это основа здорового рациона! Именно они помогают усваивать питательные вещества, очищать организм, восполнять дефицит витаминов и минералов, снижать чувство голода. При этом не забывайте, что есть на ходу или слишком быстро нельзя. Это мешает усвоению питательных веществ и способствует перееданию. Важно тщательно пережевывать и есть минимум минут 20.
Ошибка № 5: Не всякий низкокалорийный продукт полезен
Оксана Выдря, врач-диетолог:
— Очень часто, когда люди хотят похудеть, они садятся на низкокалорийные диеты. Наш организм достаточно умен. Если он начинает получать меньше калорий, чем обычно, он воспринимает это как голод, поэтому обмен веществ замедляется. Когда человек возвращается после таких низкокалорийных диет к привычному рациону, вес начинает прибавляться из-за замедленного обмена веществ.
Одной из популярных ошибок является вера в диетические продукты. Зачастую различные хлопья, йогурты, гранолы, различные мюсли в больших количествах не дают снижения веса, насыщения. Мы должны есть практически все продукты, если нет каких-либо противопоказаний. Урезать себя в витаминах и микроэлементах нельзя.
В первую очередь надо избегать псевдодиетических и «мусорных» продуктов. Это чипсы, полуфабрикаты, фастфуд, сладкие йогурты и десерты. Они могут послужить едой для удовольствия, но не должны быть полноценным приемом пищи. Употреблять их нужно редко.
Ошибка № 6: Нельзя допускать большой дефицит калорий
Виктория Яблокова, персональный тренер по фитнесу:
— Популярная ошибка — делать слишком большой дефицит калорий. В этом случае сильно увеличивается риск срыва. Человек сможет несколько дней продержаться так, но потом он обязательно сорвется и сильно переест, а значит — вес вернется.
Распространенной ошибкой, особенно у женщин, являются монодиеты. Неполноценное питание с урезанием количества еды, например, соковые диеты или гречневые. Это всё не про здоровье. Питание даже с дефицитом калорий должно оставаться сбалансированным.
Также женщины сильно уменьшают количество белка. Они исключают мясо, молочную продукцию, и источником белка у них остается только растительный белок. Он не такой полноценный, как животный, и хуже усваивается.
Ошибка № 7: Нельзя игнорировать качественный сон
Оксана Выдря, врач-диетолог:
— Позднее засыпание (после 23 часов) мешает похудеть, потому что не вырабатывается самый главный жиросжигающий гормон — соматотропин. Также неправильно вырабатывается гормон насыщения — лептин. Те, кто поздно ложатся спать, не очень хотят есть утром, поэтому переедают в течение дня. У них постоянная тяга к сладкому, к фастфуду, но насыщение не приходит, они не могут наесться.
Каждый час после 23:00 дает дополнительные 150 килокалорий к основному рациону. Если вы ложитесь в два часа ночи, то получите дополнительные 450 килокалорий.
Ошибка № 8: Не бойтесь обращаться к специалистам
Алексей Романов, генеральный директор сети Bright Fit:
— Если вы не сбрасываете вес во время тренировок, то вам может лишь помочь совет специалиста. Сейчас есть такое разнообразие, когда вы можете обратиться к медику и сдать анализы, а он вам покажет предрасположенности и противопоказания. Тогда некоторые виды упражнений вам выполнять нельзя. Если есть хронические заболевания, то вам нужно посоветоваться с доктором. И уже тогда тренер сможет вам организовать более грамотный тренировочный процесс.
Ошибка № 9: Никогда не обманывайте своего тренера
Алёна Трусова, диетолог-нутрициолог
— За мою практику работы с клиентами не было ситуации, когда человек набирал вес, хотя хотел похудеть — при условии, что клиент соблюдает все рекомендации, следует правилам рационального питания и заботится о своем организме. Был один случай, когда девушка сообщила через несколько месяцев после нашей работы, что она набрала вес, но в рабочих диалогах и отчетах я увидела, что было много ошибок в рационе и несоблюдение моих рекомендаций.
Тогда я предложила проследить за рационом вместе уже на бесплатной основе, чтобы выявить причины, но девушка отказалась. Из этого можно сделать выводы, что она не готова была взять ответственность за свои изменения, а без желания клиента, усилий и личной ответственности ни один специалист не сможет помочь. Только складывая усилия вместе на партнерских условиях, можно получить потрясающий результат, которым меня радует абсолютное большинство клиентов.
Также почитайте советы фитнес-тренера о том, в какое время лучше заниматься, чтобы быстрее похудеть, и какие продукты выбирать, если не хотите переедать.