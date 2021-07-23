Мобильный пункт вакцинации в «Ауре» прекращает ставить первый компонент «Спутника» и скоро закроется

В Новосибирске ТРЦ «Аура» объявил о закрытии мобильного пункта вакцинации от коронавируса. Врачи будут ставить сейчас только второй компонент «Спутника» — и так до 3 августа.

— Те гости, которые сделали первый компонент прививки в пункте вакцинации в ТРЦ «Аура», после 3 августа могут вакцинироваться вторым компонентом в поликлинике, расположенной по адресу: улица Серебренниковская, 42 (ГАУЗ НСО «ГКП № 1 »).

Режим работы поликлиники: с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00 (кабинет 325), с 14:00 до 19:00 (кабинет 126). В выходные — с 09:00 до 14:30 (кабинет 111).

