Мобильный пункт вакцинации в «Ауре» прекращает ставить первый компонент «Спутника» и скоро закроется

В Новосибирске закрывают мобильный пункт вакцинации в «Ауре»
В Новосибирске ТРЦ «Аура» объявил о закрытии мобильного пункта вакцинации от коронавируса. Врачи будут ставить сейчас только второй компонент «Спутника» — и так до 3 августа.
— Те гости, которые сделали первый компонент прививки в пункте вакцинации в ТРЦ «Аура», после 3 августа могут вакцинироваться вторым компонентом в поликлинике, расположенной по адресу: улица Серебренниковская, 42 (ГАУЗ НСО «ГКП
Режим работы поликлиники: с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00 (кабинет 325), с 14:00 до 19:00 (кабинет 126). В выходные — с 09:00 до 14:30 (кабинет 111).
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области сообщили, что закрытие пункта связано с тем, что торговый центр передает помещение, в котором он располагается, в коммерческую аренду. При этом в самом ТРЦ «Аура» утверждают, что пункт вакцинации закрывается по решению руководства поликлиники.
Мобильный пункт вакцинации от коронавируса открылся в «Ауре» 23 июня. Регулярно в ТЦ к нему собирались огромные очереди.
Третья волна коронавируса захлестнула Россию. По всей стране отмечается рост новых случаев заражения, разворачиваются дополнительные койки, стремительно растет смертность. Власти, медики и ученые связывают происходящее с изменениями, которые происходят с самим вирусом COVID-19. Накануне новосибирский «Вектор» заявил о появлении бразильского штамма в России — его называют «гамма».