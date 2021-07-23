«Количество вируса больше в 21 раз»: чем страшна третья волна COVID-19 и почему убивает так быстро

Третья волна коронавируса захлестнула Россию. По всей стране отмечается рост новых случаев заражения, разворачиваются дополнительные койки, стремительно растет смертность. Власти, медики и ученые связывают происходящее с изменениями, которые происходят с самим вирусом
Пациенты в возрасте от 20 до 30 лет уже не удивляют
Мутации, или штаммы — эволюция вируса, который учится распространяться с большей скоростью, обходить иммунную систему и быстрее поражать организм, даже несмотря на вакцинацию. Растущую статистику видим мы все, но не многие знают, в чем принципиальное отличие коронавируса этой волны от предыдущих.
— Третья волна, которая сейчас началась, она действительно протекает совершенно не так, как вел себя коронавирус в первую и вторую волны — в 2020 году, — рассказал заместитель главного врача превращенной в инфекционный госпиталь больницы
Более заразный и более патогенный
А помните стандартные «две недели», которые нужно было проводить в самоизоляции по приезде из других городов, стран или после контакта с заболевшим? Это максимальный инкубационный период вируса, который в 2020 году составлял именно 14 дней. Как отмечают медики, сейчас
— Произошли некоторые изменения и в части мутации в геноме вируса, — утверждает профессор, аллерголог-иммунолог Элеонора Белан. — Они совершенно не прогнозируемые. Новый вариант оказался более заразным и более патогенным. Почему болеют молодые? Старшее поколение в большей степени либо переболело, либо привилось. Молодежь в этом плане более легкомысленна. Поэтому вирус разгулялся в этой популяции. Молодые не ориентированы и на противоэпидемические мероприятия. Зайдите в любой магазин, посмотрите. И вакцинируются они неохотно, и протестные настроения у них чаще встречаются, чем у старшего поколения.
По словам медиков, мутации вирусов — естественный процесс. Превращения в геномах идут постоянно. Некоторые из них затрагивают биологические свойства вируса, а какие-то проходят незаметно. Это и есть штаммы.
— У нас люди сегодня имеют возможность ездить по всему миру. Поэтому то, что сегодня появилось в Нью-Йорке, завтра может оказаться в Москве, а послезавтра уже быть в Волгограде. А вместе с нами путешествуют и новые мутации вируса. И они продолжают мутировать. К примеру, накануне стало известно, что для защиты от индийского штамма требуются более высокие титры антител. То есть одного, хоть и полного курса вакцинации мало. Чтобы защититься от этой разновидности коронавируса, нужна повторная вакцинация через полгода. Однако сегодня врачи, согласно рекомендациям и инструкциям Минздрава, во время назначения лечения ориентируются не на мутации, а на клиническую картину.
«Дельта»-штамм прячется в клетке, оставаясь недоступным для антител
Тем временем не только в столице, но и практически во всех городах России уже зафиксированы случаи заражения и индийским, и британским «дельта»-штаммом, а к ним добавляется еще и бразильский — «гамма». Новые и агрессивные штаммы поражают людей по всем миру, меняя свои свойства и оказываясь недоступными для вырабатываемых организмом антител. Как им противостоять — сейчас выясняют ученые всех развитых стран.
— Как размножается вирус? Находясь на поверхности клеток, он начинает внутрь их выделять свои частицы, — рассказала доктор биологических наук, вирусолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. — Если их очень много будет, клетка разрывается, и вирус распространяется наружу. «Дельта»-штамм научился распространяться не с помощью поверхности, а через боковые стенки в соседние клетки. Наши антитела слишком большого размера, поэтому вирус, который в клетке, он для них недоступен — они не могут туда пролезть. Только те частицы, которые после разрыва клетки оказываются снаружи, — тут антитела вступают в борьбу. А «дельта»-штамм из клетки в клетку проходит, оставаясь долгое время внутри, и антитела долгое время до него не могут добраться. Клетки разрываются, организм закрывает образовавшиеся бреши коллагеном, который заполняет пустующие места, но функционал теряется — клетки-то нет. Брешь вроде занята, но коллаген — это не живая ткань, свойства пропавших клеток материал не выполняет. Он дышать не умеет. Коллаген, как заплатка или монтажная пена, которой заткнули дырку. Так, к примеру, и выглядит фиброз легких. Он остается на всю жизнь, и его практически невозможно истребить.
Единственным и основным способом победить коронавирус считается сейчас только тотальная вакцинация. Еще с появлением первой информации о разработанных вакцинах мир разделился на сторонников и противников «уколов здоровья». И хотя официально к вопросу обязательной вакцинации в России подошли лояльно, в отдельных случаях — для сотрудников бюджетных организаций, желающих отдохнуть на курорте или посетить ресторан без всяких QR-кодов — она превращается в «добровольно-принудительную». При этом те, кто уже прошел курс вакцинации, также заболевают коронавирусом, поражаясь новыми штаммами.
— В США нет данных о том, как изменился коронавирус, у нас про это мало пишут. Больше народ волнуют антипрививочники, которых сейчас пытаются вразумить, — добавила Анча Баранова. — Там, где «дельта»-штамм преобладает, мы понимаем, что патогенез в принципе не изменился, но стал более интенсивным. Из-за большего количества вируса на миллилитр тканевой жидкости, к примеру, увеличивается нагрузка на органы и растет прогрессия. Были случаи, когда пассажирам самолетов в Великобританию делали сначала экспресс-тест, «отрицательных» запускали в самолет, а потом через пару дней им делали более глубокий ПЦР-тест, который показал 2% положительных результатов. Среди них был и «дельта»-штамм. У его обладателей количество вируса в организме было в 21 раз больше, чем у людей с другими штаммами.
Чиновники, впрочем, утверждают, что число заболевших не превышает два процента от общего числа вакцинированных.
— Разработчики вакцин заявляют об их эффективности от 90 до 97%. Эти данные общедоступны. На практике мы видим поступающих больных и понимаем, что пока ситуация даже лучше, чем заявляют разработчики, — говорит зампредседателя областного комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. — Пока мы видим, что среди вакцинированных процент заболевших составляет 0,163. И мы видим, что привитые пациенты переносят заболевание либо гораздо легче, либо практически бессимптомно.
Еще месяц назад в России за сутки фиксировали 17 тысяч новых заболевших. Сегодня это количество не опускается ниже 23 тысяч, а чаще держится на отметке
— Сейчас ситуация хуже, чем в 2019 году, и хуже, чем в