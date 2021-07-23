«Количество вируса больше в 21 раз»: чем страшна третья волна COVID-19 и почему убивает так быстро

«Дельта»-штамм прячется в клетке, оставаясь недоступным для антител

Тем временем не только в столице, но и практически во всех городах России уже зафиксированы случаи заражения и индийским, и британским «дельта»-штаммом, а к ним добавляется еще и бразильский — «гамма». Новые и агрессивные штаммы поражают людей по всем миру, меняя свои свойства и оказываясь недоступными для вырабатываемых организмом антител. Как им противостоять — сейчас выясняют ученые всех развитых стран.



— Как размножается вирус? Находясь на поверхности клеток, он начинает внутрь их выделять свои частицы, — рассказала доктор биологических наук, вирусолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. — Если их очень много будет, клетка разрывается, и вирус распространяется наружу. «Дельта»-штамм научился распространяться не с помощью поверхности, а через боковые стенки в соседние клетки. Наши антитела слишком большого размера, поэтому вирус, который в клетке, он для них недоступен — они не могут туда пролезть. Только те частицы, которые после разрыва клетки оказываются снаружи, — тут антитела вступают в борьбу. А «дельта»-штамм из клетки в клетку проходит, оставаясь долгое время внутри, и антитела долгое время до него не могут добраться. Клетки разрываются, организм закрывает образовавшиеся бреши коллагеном, который заполняет пустующие места, но функционал теряется — клетки-то нет. Брешь вроде занята, но коллаген — это не живая ткань, свойства пропавших клеток материал не выполняет. Он дышать не умеет. Коллаген, как заплатка или монтажная пена, которой заткнули дырку. Так, к примеру, и выглядит фиброз легких. Он остается на всю жизнь, и его практически невозможно истребить.