23 июля пятница
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 4/10
usd 73.69
eur 86.92
Тема дняНа месте свалки сделали красивый парк (до и после)

Все новости

Все новости

«Количество вируса больше в 21 раз»: чем страшна третья волна COVID-19 и почему убивает так быстро

Россияне поступают в больницы целыми семьями. В реанимациях лежат те, кому нет и 40 лет

1 181
32Обсудить

Поделиться

Практика лечения всей семьей для госпиталей страны — уже не новость

Практика лечения всей семьей для госпиталей страны — уже не новость

Поделиться

Третья волна коронавируса захлестнула Россию. По всей стране отмечается рост новых случаев заражения, разворачиваются дополнительные койки, стремительно растет смертность. Власти, медики и ученые связывают происходящее с изменениями, которые происходят с самим вирусом COVID-19. В России уже выявили первые случаи заболевания «бразильским» штаммом ковида.

Пациенты в возрасте от 20 до 30 лет уже не удивляют

Мутации, или штаммы — эволюция вируса, который учится распространяться с большей скоростью, обходить иммунную систему и быстрее поражать организм, даже несмотря на вакцинацию. Растущую статистику видим мы все, но не многие знают, в чем принципиальное отличие коронавируса этой волны от предыдущих.

— Третья волна, которая сейчас началась, она действительно протекает совершенно не так, как вел себя коронавирус в первую и вторую волны — в 2020 году, — рассказал заместитель главного врача превращенной в инфекционный госпиталь больницы № 7 Волгограда Денис Исайкин. — Изменения мы заметили еще с марта 2021 года. Во-первых, вирус сильно «помолодел». Если раньше мы очень редко видели пациентов до 55 лет, как правило, это были люди из группы риска, то сегодня у нас в палатах лежат именно они. Мы уже и не удивляемся поступлениям пациентов в возрасте от 20 до 30 лет. В 2020 году такого не было. Вирус стал более быстрым и более агрессивным. Если раньше мы КТ делали раз в неделю, сейчас мы видим изменения клинической картины уже спустя 3–5 дней. Из диагнозов, конечно, по-прежнему превалирует острая внебольничная пневмония.

В реанимации всё чаще поступают пациенты моложе <nobr class="_">40 лет</nobr>

В реанимации всё чаще поступают пациенты моложе 40 лет

Поделиться

Более заразный и более патогенный

А помните стандартные «две недели», которые нужно было проводить в самоизоляции по приезде из других городов, стран или после контакта с заболевшим? Это максимальный инкубационный период вируса, который в 2020 году составлял именно 14 дней. Как отмечают медики, сейчас COVID-19 прогрессирует гораздо быстрее и поражает организм человека за считаные дни.

— Произошли некоторые изменения и в части мутации в геноме вируса, — утверждает профессор, аллерголог-иммунолог Элеонора Белан. — Они совершенно не прогнозируемые. Новый вариант оказался более заразным и более патогенным. Почему болеют молодые? Старшее поколение в большей степени либо переболело, либо привилось. Молодежь в этом плане более легкомысленна. Поэтому вирус разгулялся в этой популяции. Молодые не ориентированы и на противоэпидемические мероприятия. Зайдите в любой магазин, посмотрите. И вакцинируются они неохотно, и протестные настроения у них чаще встречаются, чем у старшего поколения.

Серьезные изменения в течении вируса врачи заметили в начале этого года

Серьезные изменения в течении вируса врачи заметили в начале этого года

Поделиться

По словам медиков, мутации вирусов — естественный процесс. Превращения в геномах идут постоянно. Некоторые из них затрагивают биологические свойства вируса, а какие-то проходят незаметно. Это и есть штаммы.


— У нас люди сегодня имеют возможность ездить по всему миру. Поэтому то, что сегодня появилось в Нью-Йорке, завтра может оказаться в Москве, а послезавтра уже быть в Волгограде. А вместе с нами путешествуют и новые мутации вируса. И они продолжают мутировать. К примеру, накануне стало известно, что для защиты от индийского штамма требуются более высокие титры антител. То есть одного, хоть и полного курса вакцинации мало. Чтобы защититься от этой разновидности коронавируса, нужна повторная вакцинация через полгода. Однако сегодня врачи, согласно рекомендациям и инструкциям Минздрава, во время назначения лечения ориентируются не на мутации, а на клиническую картину.

Экскурсия в «красную» зону — лучшая мотивация не забывать маску дома

Экскурсия в «красную» зону — лучшая мотивация не забывать маску дома

Поделиться

«Дельта»-штамм прячется в клетке, оставаясь недоступным для антител

Тем временем не только в столице, но и практически во всех городах России уже зафиксированы случаи заражения и индийским, и британским «дельта»-штаммом, а к ним добавляется еще и бразильский — «гамма». Новые и агрессивные штаммы поражают людей по всем миру, меняя свои свойства и оказываясь недоступными для вырабатываемых организмом антител. Как им противостоять — сейчас выясняют ученые всех развитых стран.

— Как размножается вирус? Находясь на поверхности клеток, он начинает внутрь их выделять свои частицы, — рассказала доктор биологических наук, вирусолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. — Если их очень много будет, клетка разрывается, и вирус распространяется наружу. «Дельта»-штамм научился распространяться не с помощью поверхности, а через боковые стенки в соседние клетки. Наши антитела слишком большого размера, поэтому вирус, который в клетке, он для них недоступен — они не могут туда пролезть. Только те частицы, которые после разрыва клетки оказываются снаружи, — тут антитела вступают в борьбу. А «дельта»-штамм из клетки в клетку проходит, оставаясь долгое время внутри, и антитела долгое время до него не могут добраться. Клетки разрываются, организм закрывает образовавшиеся бреши коллагеном, который заполняет пустующие места, но функционал теряется — клетки-то нет. Брешь вроде занята, но коллаген — это не живая ткань, свойства пропавших клеток материал не выполняет. Он дышать не умеет. Коллаген, как заплатка или монтажная пена, которой заткнули дырку. Так, к примеру, и выглядит фиброз легких. Он остается на всю жизнь, и его практически невозможно истребить.

Врачи уже не удивляются наплыву молодых пациентов

Врачи уже не удивляются наплыву молодых пациентов

Поделиться

Единственным и основным способом победить коронавирус считается сейчас только тотальная вакцинация. Еще с появлением первой информации о разработанных вакцинах мир разделился на сторонников и противников «уколов здоровья». И хотя официально к вопросу обязательной вакцинации в России подошли лояльно, в отдельных случаях — для сотрудников бюджетных организаций, желающих отдохнуть на курорте или посетить ресторан без всяких QR-кодов — она превращается в «добровольно-принудительную». При этом те, кто уже прошел курс вакцинации, также заболевают коронавирусом, поражаясь новыми штаммами.

— В США нет данных о том, как изменился коронавирус, у нас про это мало пишут. Больше народ волнуют антипрививочники, которых сейчас пытаются вразумить, — добавила Анча Баранова. — Там, где «дельта»-штамм преобладает, мы понимаем, что патогенез в принципе не изменился, но стал более интенсивным. Из-за большего количества вируса на миллилитр тканевой жидкости, к примеру, увеличивается нагрузка на органы и растет прогрессия. Были случаи, когда пассажирам самолетов в Великобританию делали сначала экспресс-тест, «отрицательных» запускали в самолет, а потом через пару дней им делали более глубокий ПЦР-тест, который показал 2% положительных результатов. Среди них был и «дельта»-штамм. У его обладателей количество вируса в организме было в 21 раз больше, чем у людей с другими штаммами.

Патогенез вируса не изменился, изменилась его интенсивность

Патогенез вируса не изменился, изменилась его интенсивность

Поделиться

Чиновники, впрочем, утверждают, что число заболевших не превышает два процента от общего числа вакцинированных.

— Разработчики вакцин заявляют об их эффективности от 90 до 97%. Эти данные общедоступны. На практике мы видим поступающих больных и понимаем, что пока ситуация даже лучше, чем заявляют разработчики, — говорит зампредседателя областного комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. — Пока мы видим, что среди вакцинированных процент заболевших составляет 0,163. И мы видим, что привитые пациенты переносят заболевание либо гораздо легче, либо практически бессимптомно.

Кто-то советует верить в помощь Бога, кто-то — в действенность вакцины

Кто-то советует верить в помощь Бога, кто-то — в действенность вакцины

Поделиться

Еще месяц назад в России за сутки фиксировали 17 тысяч новых заболевших. Сегодня это количество не опускается ниже 23 тысяч, а чаще держится на отметке 24–25. Еще 23 июня COVID-19 убил 548 человек. Последние две недели каждый день от коронавируса умирает не менее почти 800 жителей нашей страны.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

— Сейчас ситуация хуже, чем в 2019 году, и хуже, чем в 2020-м, и мы понимаем прекрасно, с чем это связано, — говорит Николай Алимов. — Мы видим рост показателей смертности от болезней системы кровообращения и понимаем, что это может быть напрямую связано с перенесенной коронавирусной инфекцией. Несмотря на постковидную профилактику, в том числе и антикоагулянтами, бывают случаи, что через определенный период наступают общие сосудистые катастрофы. Человек может перенести пневмонию, лежать в стационаре, выздороветь и выписаться. Но, к сожалению, нет никаких гарантий того, что дальше ничего не случится и не будет каких-то последующих катастрофических последствий.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

COVID-19вакцинациякоронавирустретья волна коронавируса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...