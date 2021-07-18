Подсчитан процент вакцинированных новосибирцев, заразившихся коронавирусом

В Новосибирской области зарегистрировано менее 1% вакцинированных среди заразившихся коронавирусной инфекцией — выясняем, откуда взялся этот процент.
На вопрос журналиста НГС о количестве вакцинированных среди заболевших в регионе в Минздраве ответили так:
— В Новосибирской области зафиксировано менее 1% случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией среди граждан, вакцинированных против
При этом Минздрав региона заявил, что не располагает информацией, сколько пациентов включает в себя этот процент и как он высчитывался, а данными владеет Роспотребнадзор.
Руководитель другого ведомства — территориального Росздравнадзора в Новосибирской области — Елена Хрусталева объяснила журналисту НГС, что этот процент брался из общего числа заболевших, то есть если ответ на первый запрос был 6 июля, значит, из
Глава Росздравнадзора подтвердила, что такую статистику ведет Роспотребнадзор, все данные передаются им:
— По нашим данным, в регионе действительно есть единичные случаи заболевания среди вакцинированных, которые переносятся в легкой форме. Полностью вакцинированными считаются те пациенты, которые получили две дозы препарата. Эффективный титр антител формируется спустя 21 дня после второй дозы.
На 14 июля, по словам Елены Хрусталевой, процент оставался таким же при
Ранее мы писали о том, как вакцинированные новосибирцы переносят заболевание.