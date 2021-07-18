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Подсчитан процент вакцинированных новосибирцев, заразившихся коронавирусом

Вакцинированными считаются те, кто поставил две дозы препарата

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Пока подсчеты ведутся исходя из общего количества заболевших за всю пандемию, а не с момента начала массовой вакцинации

Пока подсчеты ведутся исходя из общего количества заболевших за всю пандемию, а не с момента начала массовой вакцинации

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В Новосибирской области зарегистрировано менее 1% вакцинированных среди заразившихся коронавирусной инфекцией — выясняем, откуда взялся этот процент.

На вопрос журналиста НГС о количестве вакцинированных среди заболевших в регионе в Минздраве ответили так:

— В Новосибирской области зафиксировано менее 1% случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией среди граждан, вакцинированных против COVID-19.

При этом Минздрав региона заявил, что не располагает информацией, сколько пациентов включает в себя этот процент и как он высчитывался, а данными владеет Роспотребнадзор.

Руководитель другого ведомства — территориального Росздравнадзора в Новосибирской области — Елена Хрусталева объяснила журналисту НГС, что этот процент брался из общего числа заболевших, то есть если ответ на первый запрос был 6 июля, значит, из 47 870 случаев заражения коронавирусом, то есть менее 500 человек.

Глава Росздравнадзора подтвердила, что такую статистику ведет Роспотребнадзор, все данные передаются им:

— По нашим данным, в регионе действительно есть единичные случаи заболевания среди вакцинированных, которые переносятся в легкой форме. Полностью вакцинированными считаются те пациенты, которые получили две дозы препарата. Эффективный титр антител формируется спустя 21 дня после второй дозы.

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На 14 июля, по словам Елены Хрусталевой, процент оставался таким же при 49 142 случаях. Для уточнения актуальных данных журналист НГС направил запрос в Роспотребнадзор.

Ранее мы писали о том, как вакцинированные новосибирцы переносят заболевание.

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