Подсчитан процент вакцинированных новосибирцев, заразившихся коронавирусом

В Новосибирской области зарегистрировано менее 1% вакцинированных среди заразившихся коронавирусной инфекцией — выясняем, откуда взялся этот процент.

На вопрос журналиста НГС о количестве вакцинированных среди заболевших в регионе в Минздраве ответили так:

— В Новосибирской области зафиксировано менее 1% случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией среди граждан, вакцинированных против COVID-19.

При этом Минздрав региона заявил, что не располагает информацией, сколько пациентов включает в себя этот процент и как он высчитывался, а данными владеет Роспотребнадзор.