Сколько новосибирцев готовы уволиться, если на работе потребуют привиться от ковида? Результаты опроса

Исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру» опросил новосибирцев, чтобы выяснить, сколько из них готовы уволиться, если работодатель будет настаивать на вакцинации. На такой шаг пошли бы только 10% опрошенных из 1219 человек.



По данным онлайн-опроса, который компания провела среди работающего населения Новосибирска, 32% опрошенных не планируют ставить вакцину вообще, а 10% готовы уволиться, если работодатель будет требовать пройти обязательную вакцинацию.

— Наиболее категоричны в этом вопросе молодые сотрудники — 38% работников в возрасте до 24 лет готовы сменить работу в случае принуждения к прививке. Среди основных причин отказа от вакцинации респонденты называли страх перед последствиями для здоровья, а также отсутствие веры в эффективность прививки, — рассказали в «Зарплате.ру».

