Сколько новосибирцев готовы уволиться, если на работе потребуют привиться от ковида? Результаты опроса

Исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру» опросил новосибирцев, чтобы выяснить, сколько из них готовы уволиться, если работодатель будет настаивать на вакцинации. На такой шаг пошли бы только 10% опрошенных из 1219 человек.
По данным онлайн-опроса, который компания провела среди работающего населения Новосибирска, 32% опрошенных не планируют ставить вакцину вообще, а 10% готовы уволиться, если работодатель будет требовать пройти обязательную вакцинацию.
— Наиболее категоричны в этом вопросе молодые сотрудники — 38% работников в возрасте до 24 лет готовы сменить работу в случае принуждения к прививке. Среди основных причин отказа от вакцинации респонденты называли страх перед последствиями для здоровья, а также отсутствие веры в эффективность прививки, — рассказали в «Зарплате.ру».
Так, среди тех, кто отказывается от прививки, 24% пугают побочные эффекты, 15% не доверяют российской медицине, 13% знают, что привитые тоже болеют, 9% говорят о том, что срок действия вакцины слишком мал, 7% выступают против любой формы принуждения, 2% не боятся болеть и уверены, что организм справится сам, а 1% ждет доступа к иностранной вакцине. 11% опрошенных пока не планируют вакцинироваться по причине наличия антител.
В то же время прививки являются самым надежным способом предупредить болезнь или осложнения после нее. Гораздо выше вероятность серьезно пострадать от болезни, предупреждаемой вакцинацией, чем от самой вакцины, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Сейчас большинство специалистов, а также участников клинических испытаний рекомендуют прививаться «
Сейчас обязательная вакцинация введена в Кемеровской области и Республике Алтай.