В Новосибирской области 9 человек умерли от ковида — в прошлый раз такое было в марте

За последние сутки в Новосибирской области 9 человек умерли от коронавируса — самому молодому пациенту было 57 лет . По данным оперштаба, в последний раз такое количество умерших было зарегистрировано 3 марта .

— Скончались еще 9 пациентов: мужчины в возрасте 57, 76, 82, 87, 89 лет и женщины в возрасте 73, 84, 85, 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 2001 человек , — сообщили в оперштабе.