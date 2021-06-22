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Тема дняС госпитализацией начались проблемы

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В Новосибирской области 9 человек умерли от ковида — в прошлый раз такое было в марте

В реанимации сейчас 165 человек

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Сегодня за сутки зарегистрировали 146 случаев ковида

Сегодня за сутки зарегистрировали 146 случаев ковида

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В НСО 9 человек скончались от коронавируса за сутки

За последние сутки в Новосибирской области 9 человек умерли от коронавируса — самому молодому пациенту было 57 лет. По данным оперштаба, в последний раз такое количество умерших было зарегистрировано 3 марта.

— Скончались еще 9 пациентов: мужчины в возрасте 57, 76, 82, 87, 89 лет и женщины в возрасте 73, 84, 85, 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 2001 человек, — сообщили в оперштабе.

По данным оперативного штаба на утро 22 июня, в регионе зарегистрировано 146 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии — 45 545 случаев, в том числе у 3006 детей.

На сегодняшний день в отделениях реанимации находится 165 человек. На ИВЛ — 35 пациентов. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3434 пациента, в том числе 67 детей.

За сутки зарегистрировано 1261 обращение с ОРВИ. 40 878 пациентов выздоровели (+127 за сутки).

Вчера, 21 июня, в Новосибирской области за сутки ковидом заболели 150 человек — прирост заболевших коронавирусом продолжается уже третью неделю.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Новосибирской области ухудшается с каждым днем. Несмотря на то, что для подготовки к третьей волне у всех причастных было еще больше времени, читатели снова жалуются нам на то, что в поликлиниках нет терапевтов, ко многим врачи не приходят на дом и никуда не дозвониться. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко собрала истории новосибирцев, у которых возникли проблемы с госпитализацией близких: некоторые из них всё же добились помощи, а некоторые — взяли лечение в свои руки.

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