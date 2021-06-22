В Новосибирской области 9 человек умерли от ковида — в прошлый раз такое было в марте

В НСО 9 человек скончались от коронавируса за сутки
За последние сутки в Новосибирской области
— Скончались еще 9 пациентов: мужчины в возрасте 57, 76, 82, 87, 89 лет и женщины в возрасте 73, 84, 85, 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умер
По данным оперативного штаба на утро
На сегодняшний день в отделениях реанимации находится
За сутки зарегистрировано 1261 обращение с ОРВИ.
Вчера, 21 июня, в Новосибирской области за сутки ковидом заболели
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Новосибирской области ухудшается с каждым днем. Несмотря на то, что для подготовки к третьей волне у всех причастных было еще больше времени, читатели снова жалуются нам на то, что в поликлиниках нет терапевтов, ко многим врачи не приходят на дом и никуда не дозвониться. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко собрала истории новосибирцев, у которых возникли проблемы с госпитализацией близких: некоторые из них всё же добились помощи, а некоторые — взяли лечение в свои руки.