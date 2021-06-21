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В Новосибирской области за сутки ковидом заболели 150 человек

Прирост заболевших коронавирусом продолжается уже третью неделю

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В Новосибирской области вновь прирост заболевших ковидом за сутки

В Новосибирской области вновь прирост заболевших ковидом за сутки

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В Новосибирской области коронавирусная инфекция была диагностирована у 150 человек за сутки. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

— Госпитализированы с подозрением на пневмонию за сутки 212 пациентов. Продолжают работу лаборатории, за последние сутки протестированы 5244 пациента. Также продолжается работа по вакцинации против коронавирусной инфекции. Поставлено в регион 418 329 доз вакцины, — отметила она.

По ее словам, среднесуточные темпы вакцинирования в НСО составляют 3300 в выходные и 8600 в рабочие дни.

— За последнюю неделю зарегистрирован 15 841 случай ОРВИ, что превышает эпидорог на 34,2%, — добавила она.

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Как уточнил руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов, несмотря на напряженную ситуацию с ОРВИ, за последнюю неделю отмечено снижение темпа прироста примерно на 5%.

Вчера было зарегистрировано 144 случая заболеваемости коронавирусом у жителей НСО — таких цифр не было с января.

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коронавирус в НовосибирскеОРВИ
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