В Новосибирской области за сутки ковидом заболели 150 человек

В Новосибирской области коронавирусная инфекция была диагностирована у 150 человек за сутки. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.
— Госпитализированы с подозрением на пневмонию за сутки 212 пациентов. Продолжают работу лаборатории, за последние сутки протестированы 5244 пациента. Также продолжается работа по вакцинации против коронавирусной инфекции. Поставлено в регион
По ее словам, среднесуточные темпы вакцинирования в НСО составляют 3300 в выходные и 8600 в рабочие дни.
— За последнюю неделю зарегистрирован
Как уточнил руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов, несмотря на напряженную ситуацию с ОРВИ, за последнюю неделю отмечено снижение темпа прироста примерно на 5%.
Вчера было зарегистрировано 144 случая заболеваемости коронавирусом у жителей НСО — таких цифр не было с января.