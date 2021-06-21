В Новосибирской области за сутки ковидом заболели 150 человек

В Новосибирской области коронавирусная инфекция была диагностирована у 150 человек за сутки. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.



— Госпитализированы с подозрением на пневмонию за сутки 212 пациентов. Продолжают работу лаборатории, за последние сутки протестированы 5244 пациента. Также продолжается работа по вакцинации против коронавирусной инфекции. Поставлено в регион 418 329 доз вакцины, — отметила она.



По ее словам, среднесуточные темпы вакцинирования в НСО составляют 3300 в выходные и 8600 в рабочие дни.

