«Живой я ее больше не видел»: монолог мужчины, чью маму отговорили от вакцинации. Она заразилась и умерла

Сейчас это звучит как реальный камингаут, но, видимо, пришло время провести этот жесткий водораздел — да, я укололся «Спутником» еще в феврале. В обычной новосибирской поликлинике. Добровольно! Никаких побочек у меня не было, количественный анализ в начале апреля показал достаточное количество антител (или чего он там показывает). Мой сын еще раньше меня укололся — в Петрозаводске. Его бабушка и дедушка, которые живут в Подмосковье, сделали это в апреле. Бабушке, кстати, 80 лет, дед всего на пять лет моложе.

Все другие мои близкие родственники тоже вакцинировались. Причем не только «Спутником», но и «ЭпиВакКороной», что бы там про нее ни говорили (это тема для другого спора). Некоторые переболели: к счастью, в легкой форме. А вот маме моей в этом феврале, когда мы вернулись из Казани в Новосибирск, врачи в поликлинике взяли и запретили ставить прививку — ей предстояло стентирование в клинике Мешалкина. Для этого надо было собрать кучу справок и сдать кучу анализов.

И вот, как сказали ей терапевт и эндокринолог (бог им судья!), вакцинироваться ей до этой операции было почему-то нежелательно. Мама, как и многие пенсионеры в нашей стране, врачей слушалась всегда и укол не поставила. А я, мудак, тогда не настоял.