«Живой я ее больше не видел»: монолог мужчины, чью маму отговорили от вакцинации. Она заразилась и умерла

Житель Новосибирска Александр Попов и его близкие уже поставили прививку от коронавируса, а вот его маму от вакцинации отговорили врачи поликлиники. Женщине предстояла операция — стентирование, и ей посоветовали не рисковать перед ней. В итоге сибирячка легла в больницу, но заболела там коронавирусом и умерла — ослабленный организм не справился с вирусом. Сейчас родные считают, что решение повременить с прививкой было ошибочным. Публикуем монолог новосибирца, потерявшего маму и не понимающего, почему люди неохотно ставят прививки.
Сейчас это звучит как реальный камингаут, но, видимо, пришло время провести этот жесткий водораздел — да, я укололся «Спутником» еще в феврале. В обычной новосибирской поликлинике. Добровольно! Никаких побочек у меня не было, количественный анализ в начале апреля показал достаточное количество антител (или чего он там показывает). Мой сын еще раньше меня укололся — в Петрозаводске. Его бабушка и дедушка, которые живут в Подмосковье, сделали это в апреле. Бабушке, кстати, 80 лет, дед всего на пять лет моложе.
Все другие мои близкие родственники тоже вакцинировались. Причем не только «Спутником», но и «ЭпиВакКороной», что бы там про нее ни говорили (это тема для другого спора). Некоторые переболели: к счастью, в легкой форме. А вот маме моей в этом феврале, когда мы вернулись из Казани в Новосибирск, врачи в поликлинике взяли и запретили ставить прививку — ей предстояло стентирование в клинике Мешалкина. Для этого надо было собрать кучу справок и сдать кучу анализов.
И вот, как сказали ей терапевт и эндокринолог (бог им судья!), вакцинироваться ей до этой операции было почему-то нежелательно. Мама, как и многие пенсионеры в нашей стране, врачей слушалась всегда и укол не поставила. А я, мудак, тогда не настоял.
И вот при стентировании в этой самой федеральной клинике в конце февраля она, по всей видимости, и заразилась. И уже в начале марта, не успев дома после выписки побыть и пару дней, оказалась в «красной» зоне, в том числе две недели провела там в реанимации. Хотя оттуда ее в итоге вытащили и уже готовили к отправке домой на восстановление. Мне врач так и сказал: «Мы, мол, пневмонию вылечили, дальше вы уж сами». Вирус проявил свое коварство, и живой я маму так и не увидел.
Не знаю, справилась бы она с этой напастью, если бы в феврале всё-таки не послушалась тупых матрон из поликлиники и поставила два укола. Я думаю, справилась бы точно. Она была очень сильной женщиной и за год с начала пандемии нигде не заразилась. Даже в поезде, когда ехала ко мне в Казань и когда мы ехали обратно.
Честно, я реально не понимаю тех, кто не верит, не хочет, кто боится, кто ждет зарубежных аналогов или придумывает себе еще какие-то странные оправдания, только чтобы не вакцинироваться тем же «Спутником» (про другие вакцины ничего говорить не буду). Никому не пожелаю того, что этой весной пришлось пережить мне, и уж тем более того, чего не смогла пережить моя мама. Кстати, я еще это не «пережил» и не знаю, сколько нужно будет времени, чтобы хотя бы принять свершившееся.
Какие вам всем нужны доказательства? Ковид реально убивает — и если вам доступно средство защиты от этого убийцы, пользуйтесь! Не ради себя, так ради близких.
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