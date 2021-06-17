«Колите мне в оба плеча»: 10 причин выбрать прививку от коронавируса

Наша коллега, директор по развитию контент-маркетинга Сети городских порталов Елена Штань, написала десять причин, которые побудили ее вакцинироваться от коронавируса. Публикуем ее колонку полностью:
Моя бы воля — я бы занесла провал прививочной кампании в России в учебники для рекламщиков. В России привито 5,5 миллионов человек, для сравнения курильщиков в нашей стране 34,5 миллиона (ВОЗ). А ведь сигареты даже нельзя рекламировать, в отличие от вакцины, и они, в отличие от вакцины, гарантированно вредят.
Не будем уповать на милости природы и бюджеты чиновников, возьмем дело в свои руки. Честно говоря, катастрофически мало друзей и знакомых обзавелись прививками от коронавируса. В Екатеринбурге, так и вовсе кажется, что это даже не обсуждается. Я поставила прививку два месяца назад, это был Спутник. День с высокой температурой после первого этапа и еще полдня после второго — неприятно. но терпимо, кажется чуть тяжелее, чем у большинства. Антитела в районе 12, если верить анализу. Не в моих правилах говорить людям, что им делать со своим телом, поэтому я могу лишь рассказать о своем опыте.
1. Я стараюсь быть последовательным приверженцем доказательной медицины. Для меня это значит «Я не умерла во младенчестве от черной оспы или холеры благодаря прививкам, класс, значит прививки существуют и работают».
2. Я действительно хорошо знаю свой медицинский статус — поэтому понимаю, что противопоказаний к вакцинации у меня нет, а вот риск тяжело переболеть короной с моими показателями свертываемости крови и легкими — в наличии.
3. Я исключаю в принципе любые теории заговора и исхожу скорее из того, что мои дела и моя жизнь волнуют только меня. Это помогает от навязчивой идеи — «нас всех хотят убить».
4. Вакцина от короны — пожалуй, единственная, которую я поставила по доброй воле во взрослом возрасте, всё остальное мне сделали в детстве и без особых разговоров. Я не болела ничем, от чего была привита.
5. Я не перфекционист в соблюдении режима социальной дистанции и веду довольно активную жизнь, прививка — это благоразумный метод для людей вроде меня (то есть, почти для всех людей вокруг).
6. Я коварно наблюдала за теми, кто поставил прививку в числе первых. В динамике с ними всё в порядке.
7. Плохо, что страны, имеющие вакцины, не обмениваются ими, чтобы у людей был выбор, если он им нужен. Но и жить в вечной пандемии из-за политических убеждений относительно собственного государства — минимум странно.
8. Всеми силами стоит быть здоровым только чтобы не попадать в инфекционное отделение государственной больницы в России. Если есть способ повысить шансы — колите мне в оба плеча.
9. Нормально, что 100% гарантии никто не даст. Исходя из пункта 5, мои шансы заболеть всё еще довольно высоки, но меньше, чем были до прививки.
10. Нет варианта, в котором прививки от ковида не станут обязательными для большинства, на мой взгляд. И вот тут уже с поправкой на массовость будут проблемы с наличием вакцин, с визами для непривитых, с покупными справками и проверками эпидемии благополучия отдельно взятой квартиры и прочее безумие.
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