«Колите мне в оба плеча»: 10 причин выбрать прививку от коронавируса

Не будем уповать на милости природы и бюджеты чиновников, возьмем дело в свои руки. Честно говоря, катастрофически мало друзей и знакомых обзавелись прививками от коронавируса. В Екатеринбурге, так и вовсе кажется, что это даже не обсуждается. Я поставила прививку два месяца назад, это был Спутник. День с высокой температурой после первого этапа и еще полдня после второго — неприятно. но терпимо, кажется чуть тяжелее, чем у большинства. Антитела в районе 12, если верить анализу. Не в моих правилах говорить людям, что им делать со своим телом, поэтому я могу лишь рассказать о своем опыте.

1. Я стараюсь быть последовательным приверженцем доказательной медицины. Для меня это значит «Я не умерла во младенчестве от черной оспы или холеры благодаря прививкам, класс, значит прививки существуют и работают».

2. Я действительно хорошо знаю свой медицинский статус — поэтому понимаю, что противопоказаний к вакцинации у меня нет, а вот риск тяжело переболеть короной с моими показателями свертываемости крови и легкими — в наличии.