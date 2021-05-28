Врач, заболевший COVID-19 после прививки «Спутником V»: «Ситуация ухудшается, вакцинироваться нужно!»

Вирус постепенно меняется, эти изменения позволяют ему частично уклоняться от антител, выработанных в ответ на вакцину. Для того чтобы я заболел, нужны были два фактора: заражение одним из новых штаммов вируса и хорошая инфицирующая доза.



Распространение ковида активно реализуется через школьников. Так было и так есть во всех странах, где новый подъем заболеваемости связан с распространением новых штаммов. Дочь заболела на прошлой неделе, за два дня до последнего звонка в одиннадцатом классе. Все банально — дети с ковидом ходят в школу и даже на репетиции последнего звонка. Пропустить последний звонок очень не хочется. Все неблагоприятные факторы сходятся в одной точке: скученность, помещение с плохой вентиляцией, отсутствие масок и совместные репетиции (пение, громкие обсуждения, близкое взаимодействие).

Начало заболевания дочери я пропустил. Очевидно все стало с потерей обоняния. И сразу экспресс-тест на антиген — ярко положительный, а на следующий день — подтверждение ПЦР. Антигенные тесты SD Biosensor реально работают! До потери обоняния — несколько дней легкого покашливания, на которое совсем не обратили внимание. Расслабленность во всем! Невозможно все время жить в напряжении.