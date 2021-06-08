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В Минтруда заявили, что вывезенные из «Чкаловца» дети отдохнут в лагере позже

Сегодня 30 детей отправили домой раньше срока

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Сейчас в лагере остались отдыхать более 600 детей

Сейчас в лагере остались отдыхать более 600 детей

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В Министерстве труда и социального развития заявили, что держат ситуацию в лагере «Чкаловец» на контроле. Сегодня оттуда вывезли и распустили по домам детей — как утверждают родители, всё из-за положительного теста на ковид у одной из отдыхающих девочек.

— По решению управления Роспотребнадзора по Новосибирской области 30 детей, которые находились в контакте с заболевшим ребенком, были направлены домой. В настоящий момент лагерь «Чкаловец» работает в штатном режиме, на его территории отдыхают 638 детей, — говорится в сообщении министерства.

При этом Минтруда не дает информации о подтвержденном ковиде. Как уточняется в сообщении, 1 июня в «Чкаловце» был выявлен один ребенок 2007 года рождения «с признаками ОРВИ».

— В целях безопасности детей, находящихся в лагере, девочка была незамедлительно изолирована и в дальнейшем передана родителям, — добавили в министерстве.

Родителям 30 вывезенных детей был предложен вариант возврата средств за путевки, однако те решили воспользоваться переносом времени отдыха на другие смены.

СЮЖЕТ

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Заболеваемость коронавирусом в нашем регионе тем временем вновь стала расти. Из-за этого региональный Минздрав решил вновь частично перепрофилировать больницу № 12 и госпиталь ветеранов войн № 2 в ковидные госпитали.

За последнюю неделю мая в Новосибирской области выросло число госпитализаций пожилых людей, у которых диагностировали коронавирус.

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детилагерькоронавирус в Новосибирскековид
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