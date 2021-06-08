В Минтруда заявили, что вывезенные из «Чкаловца» дети отдохнут в лагере позже

В Министерстве труда и социального развития заявили, что держат ситуацию в лагере «Чкаловец» на контроле. Сегодня оттуда вывезли и распустили по домам детей — как утверждают родители, всё из-за положительного теста на ковид у одной из отдыхающих девочек.
— По решению управления Роспотребнадзора по Новосибирской области
При этом Минтруда не дает информации о подтвержденном ковиде. Как уточняется в сообщении,
— В целях безопасности детей, находящихся в лагере, девочка была незамедлительно изолирована и в дальнейшем передана родителям, — добавили в министерстве.
Родителям 30 вывезенных детей был предложен вариант возврата средств за путевки, однако те решили воспользоваться переносом времени отдыха на другие смены.
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