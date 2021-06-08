В Минтруда заявили, что вывезенные из «Чкаловца» дети отдохнут в лагере позже

В Министерстве труда и социального развития заявили, что держат ситуацию в лагере «Чкаловец» на контроле. Сегодня оттуда вывезли и распустили по домам детей — как утверждают родители, всё из-за положительного теста на ковид у одной из отдыхающих девочек.



— По решению управления Роспотребнадзора по Новосибирской области 30 детей , которые находились в контакте с заболевшим ребенком, были направлены домой. В настоящий момент лагерь «Чкаловец» работает в штатном режиме, на его территории отдыхают 638 детей, — говорится в сообщении министерства.