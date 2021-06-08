«Около полуночи мне позвонила зареванная 11-летняя дочь»: из лагеря вывезли и отправили по домам автобус детей

После недельного отдыха из популярного детского лагеря под Новосибирском вывезли и отправили по домам несколько десятков детей — у одной из девочек, по словам родителей, обнаружили коронавирусную инфекцию.

Некоторые семьи узнали об этом в понедельник, 7 июня , около полуночи.

