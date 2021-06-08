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«Около полуночи мне позвонила зареванная 11-летняя дочь»: из лагеря вывезли и отправили по домам автобус детей

У одной из девочек обнаружили коронавирус. Вернуться домой пришлось всем, с кем она контактировала

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В детском лагере заявили, что уже всё объяснили родителям

В детском лагере заявили, что уже всё объяснили родителям

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Под Новосибирском из детского лагеря «Чкаловец» вывезли автобус детей из-за ковида

После недельного отдыха из популярного детского лагеря под Новосибирском вывезли и отправили по домам несколько десятков детей — у одной из девочек, по словам родителей, обнаружили коронавирусную инфекцию.

Некоторые семьи узнали об этом в понедельник, 7 июня, около полуночи.

— Позвонила зареванная дочь, ей 11 лет. Неделю назад их увезли в «Чкаловец», и вчера поздно вечером выяснилось, что в этом автобусе ехала девочка, у которой родители больны ковидом. И у этой девочки ПЦР только вчера показал положительный тест. Странно, что никто из представителей лагеря меня ни о чем не уведомил. Сегодня с самого утра я сама до всех дозваниваюсь и пытаюсь получить хоть какую-то информацию. Часа 1,5 назад (примерно в 12:00–12:30) ребенок сказал, что они уже в автобусе едут в город, — рассказывает Юлия, читательница НГС.

Единственное, по словам матери, удалось узнать, что детей выслали из-за постановления Роспотребнадзора по Искитимскому району.

— Медик подтвердила, что есть распоряжение об отправке детей. Но только тех, кто был доставлен в лагерь 1 июня автобусом, в котором сидела эта инфицированная девочка. Я сама юрист по образованию и понимаю требования санэпиднадзора. Хотя сам факт отправки только тех детей, которые были доставлены этим автобусом, совершенно не соответствует требованиям. На чем основывается распоряжение — мне не сказали. Попросила выслать копию — мне никто ничего не дает. На основании чего мой ребенок едет домой — только со слов ребенка знаю, — негодует Юлия.

Ей пришлось отпроситься с работы, чтобы сейчас забрать дочь.

— Едет полный автобус — может, 40–50 детей. Медик сначала одно говорила, сейчас уже другое — что та девочка всё время это была в изоляторе. А для чего ее держали именно неделю, если были сомнения и наблюдались признаки болезни? Почему не отправили домой? Наши дети теперь будто козлы отпущения, чтобы администрация лагеря смогла поставить себе галочку, что они выполнили комплекс мероприятий по предотвращению распространения инфекции. Кто-то из родителей говорит, что не может приехать за ребенком — они не ожидали такого, уехали за город.

Сейчас родителям непонятно и то, как будут возвращать деньги за путевку. Согласно официальному сайту детского лагеря, одна смена здесь стоит от 37 тысяч рублей.

В самом «Чкаловце» НГС сообщили, что родителям «уже всё объяснили», и если у них остались вопросы, то они могут обратиться в администрацию. При этом специалист отказалась рассказать для публикации, что делать детям, которых сейчас по уважительным причинам не могут забрать родители. Женщина добавила, что руководства нет на месте и от дальнейших комментариев отказалась.

Специалист Роспотребнадзора Искитимского района также сообщила корреспонденту НГС, что родителям всё объяснили, после чего бросила трубку.

Мы направили официальный запрос в Министерство труда и социального развития с просьбой прокомментировать ситуацию.

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детский лагерькоронавирус
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