«Около полуночи мне позвонила зареванная 11-летняя дочь»: из лагеря вывезли и отправили по домам автобус детей

Под Новосибирском из детского лагеря «Чкаловец» вывезли автобус детей из-за ковида
После недельного отдыха из популярного детского лагеря под Новосибирском вывезли и отправили по домам несколько десятков детей — у одной из девочек, по словам родителей, обнаружили коронавирусную инфекцию.
Некоторые семьи узнали об этом в понедельник,
— Позвонила зареванная дочь, ей
Единственное, по словам матери, удалось узнать, что детей выслали из-за постановления Роспотребнадзора по Искитимскому району.
— Медик подтвердила, что есть распоряжение об отправке детей. Но только тех, кто был доставлен в лагерь
Ей пришлось отпроситься с работы, чтобы сейчас забрать дочь.
— Едет полный автобус — может, 40–50 детей. Медик сначала одно говорила, сейчас уже другое — что та девочка всё время это была в изоляторе. А для чего ее держали именно неделю, если были сомнения и наблюдались признаки болезни? Почему не отправили домой? Наши дети теперь будто козлы отпущения, чтобы администрация лагеря смогла поставить себе галочку, что они выполнили комплекс мероприятий по предотвращению распространения инфекции. Кто-то из родителей говорит, что не может приехать за ребенком — они не ожидали такого, уехали за город.
Сейчас родителям непонятно и то, как будут возвращать деньги за путевку. Согласно официальному сайту детского лагеря, одна смена здесь стоит от
В самом «Чкаловце» НГС сообщили, что родителям «уже всё объяснили», и если у них остались вопросы, то они могут обратиться в администрацию. При этом специалист отказалась рассказать для публикации, что делать детям, которых сейчас по уважительным причинам не могут забрать родители. Женщина добавила, что руководства нет на месте и от дальнейших комментариев отказалась.
Специалист Роспотребнадзора Искитимского района также сообщила корреспонденту НГС, что родителям всё объяснили, после чего бросила трубку.
Мы направили официальный запрос в Министерство труда и социального развития с просьбой прокомментировать ситуацию.
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