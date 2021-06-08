«Было ноль»: история человека, который с 7 лет носил очки, а потом мучился с линзами. Как он живет сейчас

— Я ношу очки примерно с 7 лет. Очки в металлической оправе с толстыми стеклянными стеклами. Помню, как во время игры в баскетбол мяч прилетел в лицо, и очки, естественно, разбились. Другой эпизод — конкурс допризывников. Представьте себе: зрение -6,5 . Вы не видите дальше своей руки, всё остальное — туман. Нужно по команде «газы» надеть противогаз, потом встать на лыжи и преодолеть крутой подъем в горку. Когда ты ни разу не лыжник и даже не сноубордист. Всё время в школе офтальмолог был моим лучшим другом. Два раза в год лечение, гимнастика для глаз. Но зрение продолжало падать.



В 10-м классе родители впервые отвезли меня в центр контактной коррекции зрения при областной больнице. Никогда не забуду то чувство, когда ты видишь, и на носу не сидит оправа с толстыми стеклами. Это был 2004 год . Линзы. Линзы на полгода. От томского производителя. Каждые утро и вечер начинались с ритуала надевания линз и снятия в специальные контейнеры. Важно следить за линзами, чтобы не было никаких отложений. К концу срока эксплуатации они становились дубовыми, но ты их все равно носил. Однако в плохом зрении оказался неожиданный плюс. В армию в снайперы не берут, да и вообще не берут. Поэтому в 18 лет у меня уже был белый билет.

