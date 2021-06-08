«Было ноль»: история человека, который с 7 лет носил очки, а потом мучился с линзами. Как он живет сейчас

Раньше школьников, которые носили очки, часто дразнили. Сейчас проблему со зрением достаточно легко исправить, а современная медицина предлагает различные пути решения не только детям, но и взрослым. Недавно журналист Илья Калинин поделился своим опытом исправления зрения с диоптриями в
— Я ношу очки примерно с 7 лет. Очки в металлической оправе с толстыми стеклянными стеклами. Помню, как во время игры в баскетбол мяч прилетел в лицо, и очки, естественно, разбились. Другой эпизод — конкурс допризывников. Представьте себе: зрение
В 10-м классе родители впервые отвезли меня в центр контактной коррекции зрения при областной больнице. Никогда не забуду то чувство, когда ты видишь, и на носу не сидит оправа с толстыми стеклами. Это был
Время шло, линзы стали трехмесячными, стали более доступны. В один прекрасный момент что-то пошло не так, и у меня воспалился глаз. Пришлось перейти на очки. Знаете, у каждого очкарика есть те старые, потертые, видавшие виды очки, которые уже не подходят по диоптриям. Но они только для дома. И пришлось перейти на них, пока делались новые.
С тех пор я начал чередовать очки и линзы годичными циклами. Так продолжалось достаточно долго. Последние три года я носил однодневные линзы. Никаких растворов, никаких ритуалов. Потерял линзу — выкинул, надел новую. И в целом всё вроде бы шло неплохо. Но в голове было ощущение, что пора что-то менять, причем радикально. Я начал целенаправленно готовиться: каждые полгода проходить расширенное офтальмологическое обследование, чтобы удостовериться, что зрение не падает и стабильно. Параллельно читал очень много информации по лазерной коррекции зрения. Есть много разных технологий, которые помогают восстановить зрение при миопии (близорукости). Самой современной на данный момент является технология SMILE. Очень маленький период восстановления, малоинвазивный метод, хороший результат.
15 апреля я поехал на операцию. Если коротко, то было страшно. Ты веришь в технологии, ты веришь в людей, которые всё делают. Но всё равно страшно. Ведь если что-то пойдет не так, то ты не сможешь заниматься любимым делом. Если совсем пойдет всё не так... Я часто слушаю подкаст «Подлодка» — там был выпуск про слепых программистов. Это немного успокаивало. В МНТК параллельно идет много операций. Поверх одежды на тебя надевают стерильный халат, дают таблетку обезболивающего, заводят в предбанник операционной. Вас сидит порядка
Я прождал примерно полтора часа, после чего меня пригласили в операционную и уложили на стол. Хирург проговорил все действия, которые собирается совершить. Самое неприятное — установка векорасширителя. Дальше к глазу присасывается линза, смотришь на зеленый огонек, и за 30 секунд всё покрывается туманом. Проверка глаза хирургом, вытаскивание лентикулярной линзы... Переходим ко второму глазу. Главное было не моргнуть.
Самое интересное, что потом ты идешь на осмотр. Идешь. Сам. На. Осмотр. И видишь. Конечно, не 100%, но видишь. Сразу после операции я начал видеть около 30%. А было ноль. Конечно было сложно уехать самостоятельно, потому что туман. Не можешь сфокусироваться на телефоне, чтобы вызвать такси. Не видишь номер такси, которое приехало. Это надо просто пережить. Сопровождающий, скорее, не нужен. В общем приехал домой я сам, задернул шторы и завалился дремать. На следующий день — контрольный осмотр. Зрение стало около 70%. Врач заверил, что восстановление займет до трех месяцев. Самое сложное — это то, что ты не можешь сфокусироваться на близких объектах.
Глаза очень быстро устают. За 25 лет ношения очков и линз мышцы глаз совсем расслабились, а теперь им нужно работать. Я очень переживал. Хотелось видеть всё и сразу. Легко фокусироваться вблизи. Некоторые эмоциональные качели. С каждым днем фокус терялся всё дольше и дольше. Спустя месяц получается делать часовые сеансы работы за компьютером.
И вот, 2 июня, был первый контрольный осмотр спустя полтора месяца. 120% — оба глаза. Это восторг. Нельзя сказать, что жизнь меняется кардинально. Те, кто носил линзы, наверное, не испытают восторга. Но момент, когда ты просыпаешься утром и видишь, — прекрасен. Не думать про линзы. Не думать про растворы. Нет ритуалов надевания и снимания. В этих мелочах и проявляется качество жизни. Даже если зрение снова начнет меняться, то этот период, когда ты не пользуешься костылями для глаз, кажется очень привлекательным. И качественным. Поэтому однозначно рекомендую, если вы в раздумьях. Или страшно. Это как прыгнуть с вышки в бассейн. А ваш минус — это высота вышки, с которой вы прыгаете.
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