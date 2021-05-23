Здоровые закуски для голодных подростков: обзор, который пригодится и вам

Какие продукты полезны для подростков?



По словам диетологов, нет безусловно вредных и полезных продуктов, но для полноценного здорового питания должны преобладать разнообразные цельные или малообработанные продукты.



— Хорошо — цельные фрукты, овощи (особенно зеленые), молочные напитки без дополнительного сахара и другие молочные продукты, цельнозерновые продукты, — говорит Олег Конобейцев. — Должно быть хотя бы пять порций овощей или фруктов в день. Порция — к примеру, одно среднее яблоко или банан.



Также в подростковом рационе должны присутствовать мясо, рыба, яйца и бобовые как источник качественного белка. Что же до воды, то ее достаточное количество — 6–8 стаканов в день. А вот продуктов с низкой питательной и высокой энергетической ценностью должно быть меньше. Это прежде всего напитки с большим количеством добавленного сахара, снеки в упаковке, кондитерские изделия.



Какие продукты вредны для подростков?

