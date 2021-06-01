Почему ломит кости и кому нужно пить кальций? Восемь вопросов врачам о здоровье скелета

Ощущение ломоты костей — это довольно неспецифический признак, который может обозначать большое число симптомов.



— Причин может быть несколько. Следует всегда думать о каких-то заболеваниях, в том числе костной ткани, — объясняет Сарапулова. — Это могут быть опухоли, это может быть боль на фоне каких-то вирусных инфекций, тот же COVID-19 имеет такой симптом, как боль в костях, суставах и мышцах. И наконец, это может быть боль, связанная с переменой погоды.



Травматолог говорит, что костная ткань очень богата рецепторами, сигнализаторами, которые реагируют на окружающее атмосферное давление и могут давать ощущение ломоты в костях. Чаще на перемены атмосферного давления реагируют кости, на которых был перелом. Также ломота в костях может быть от недостатка кальция — когда его мало, снижается плотность костей. А если плотность костной ткани ниже нормы, то, нагружая свои ноги весом тела, человек может испытывать болевые ощущения. Баженов говорит, что в первую очередь пациенты, как правило, жалуются на боли в позвоночнике, в голени и в коленных суставах.

