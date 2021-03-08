«Проверил глаза и был шокирован». Острые впечатления сибиряка, который расстался с близорукостью -25 (да, -25)

Так продолжалось до пресловутого пандемийного года. (Сейчас всё стали измерять 2020-м, вот и я.) Точнее, проблему ощутил чуть раньше — в 2019-м. Я вдруг почувствовал, что в привычных линзах на -8 стало как-то неуютно. Выписал себе рецепт на -8,5, но и это помогло ненадолго. Зрение продолжало падать. Очень остро проблема встала к осени прошлого года. Стало сложно работать даже за компьютером с увеличенными символами. И тут совершенно случайно я узнал о необычной вакансии в частной глазной клинике «Омикрон»: в медцентр искали человека на должность внука. Решено было написать об этом заметку, и она получилась удачной: после публикации НГС о необычной должности захотели рассказать не только местные, но и федеральные СМИ.



Во время подготовки статьи я узнал, что операции здесь делают со скидкой: часть расходов якобы оплачивает по ОМС государство. А чтобы ограниченное количество выделенных квот использовать полностью, часть больных, которых в Новосибирске было больше, увозили в Кемерово. Там у «Омикрона» тоже есть центр с хирургами, а квот больше, чем желающих. По крайней мере, так сотрудники центра объясняли поездки новосибирцев на операции в соседний регион.

