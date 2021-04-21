Сколько новосибирцев привились от ковида? До коллективного иммунитета еще очень далеко — смотрите картинку

В Новосибирской области от коронавируса привились 3,5% населения
Почти за три месяца вакцинации от коронавируса обе дозы вакцины в Новосибирской области получили
В Минздраве НСО добавили, что первую прививку от коронавируса, по данным на утро
Как заявлял президент России Владимир Путин в конце марта
Накануне мы провели опрос читателей НГС. Процент привившихся среди нашей аудитории высокий: 28% уже сделали себе прививку, 6% на нее записались, но пока в их поликлинике нет вакцины. Еще 15% читателей хотят сделать прививку, но им пока некогда этим заняться, 16% уверены в том, что у них есть антитела после перенесенной коронавирусной инфекции. Не доверяют вакцинам 34% аудитории НГС.
Первыми в городе прививали врачей — тогда они честно рассказывали о своем самочувствии, чтобы новосибирцы знали, что их ожидает. Но и многие горожане открыто пишут в своих соцсетях о том, как переносят прививку.
Массовая вакцинация от коронавируса в Новосибирске началась
Если вы собираетесь привиться от коронавируса, то загляните в инструкцию НГС, как поставить себе прививку от ковида: инструкция