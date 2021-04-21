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Тема дняИз школ Новосибирска эвакуируют детей и учителей

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Сколько новосибирцев привились от ковида? До коллективного иммунитета еще очень далеко — смотрите картинку

Количество поставивших обе дозы вакцины приближается к 100 000 человек

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У жителей Новосибирской области появился выбор — поставить вакцину «Вектора» или «<nobr class="_">Спутник V</nobr>»

У жителей Новосибирской области появился выбор — поставить вакцину «Вектора» или «Спутник V»

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В Новосибирской области от коронавируса привились 3,5% населения

Почти за три месяца вакцинации от коронавируса обе дозы вакцины в Новосибирской области получили 97 989 человек. Таким образом, процент привитых в регионе достиг 3,5%.

В Минздраве НСО добавили, что первую прививку от коронавируса, по данным на утро 20 апреля, поставил 169 551 человек.

Как заявлял президент России Владимир Путин в конце марта 2021 года, для достижения коллективного иммунитета в России должны быть вакцинированы 70% населения. В понедельник, 19 апреля, на общем собрании отделения медицинских наук Российской академии наук глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в разных регионах России посчитали процент людей, имеющих иммунитет к коронавирусной инфекции. В Новосибирской области он сформировался у 14,6% жителей.

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Накануне мы провели опрос читателей НГС. Процент привившихся среди нашей аудитории высокий: 28% уже сделали себе прививку, 6% на нее записались, но пока в их поликлинике нет вакцины. Еще 15% читателей хотят сделать прививку, но им пока некогда этим заняться, 16% уверены в том, что у них есть антитела после перенесенной коронавирусной инфекции. Не доверяют вакцинам 34% аудитории НГС.

Первыми в городе прививали врачей — тогда они честно рассказывали о своем самочувствии, чтобы новосибирцы знали, что их ожидает. Но и многие горожане открыто пишут в своих соцсетях о том, как переносят прививку.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Массовая вакцинация от коронавируса в Новосибирске началась 18 января. На прошлой неделе у жителей Новосибирской области появился выбор, какой вакциной привиться от коронавируса: 14 апреля поступила первая партия векторовской вакцины «ЭпиВакКорона».

Если вы собираетесь привиться от коронавируса, то загляните в инструкцию НГС, как поставить себе прививку от ковида: инструкция в 10 карточках.

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