Сколько новосибирцев привились от ковида? До коллективного иммунитета еще очень далеко — смотрите картинку

Почти за три месяца вакцинации от коронавируса обе дозы вакцины в Новосибирской области получили 97 989 человек . Таким образом, процент привитых в регионе достиг 3,5%.

В Минздраве НСО добавили, что первую прививку от коронавируса, по данным на утро 20 апреля , поставил 169 551 человек .