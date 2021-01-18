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В Новосибирске от коронавируса умерла 25-летняя девушка

Всего в регионе от ковида скончались 1114 человек

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На ИВЛ сейчас находятся 25 пациентов

На ИВЛ сейчас находятся 25 пациентов

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В Новосибирской области от коронавируса умерли еще девять человек, сообщил оперштаб региона. Среди них 25-летняя девушка.

— Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 60 и 65 лет, 81 года и женщины в возрасте 25, 62, 64, 84 и 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1114 человек, — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.

На утро 18 января в регионе зарегистрирован 30 461 случай COVID-19 (+138 за сутки), в том числе у 1732 детей. 27 258 человек выписаны с выздоровлением (+97 за сутки).

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В отделениях интенсивной терапии находится 141 человек. На ИВЛ — 25 пациентов.

Новосибирск постепенно вышел на плато после второй волны коронавируса. Во время новогодних праздников власти НСО опасались вспышки ковида, поэтому при необходимости были готовы вводить карантин по COVID-19 в некоторых районах. После окончания праздников губернатор Андрей Травников отметил, что начало 2021 года было спокойным.

Сегодня, 18 января, Роспотребнадзор Новосибирской области заявил о снижении заболеваемости ковидом в регионе. Это говорит о том, что регион, согласно рекомендациям, вышел на третью стадию снятия ограничений. Какие запреты до сих пор действуют в Новосибирске — вы найдете здесь.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

В Новосибирске сейчас сотни врачей переживают за судьбу роддома № 2. Осенью 2020 года его за пару дней переоборудовали в ковидный госпиталь. Когда только приняли такое решение, беременные сибирячки устроили бунт в соцсетях: у роддома отличная репутация, и даже в сервисе «2ГИС», где отзывы не щадят никого, у него рейтинг в невероятные 4,5 балла из 5. Одна из будущих мам даже написала тогда колонку для НГС. К концу года волна ковидных пациентов схлынула, в декабре ковидный госпиталь на базе роддома фактически свернули. Но как родильный дом медучреждение так и не заработало — в Минздраве объяснили это тем, что роддом всё еще находится в резерве, и обещали дать ответ через неделю после праздников. Но обеспокоенные сотрудники роддома 13 января отправили обращение к губернатору (собрав больше сотни подписей), а 15 января запустили петицию с требованием сохранить роддом. О ситуации рассказала акушер-гинеколог родильного дома № 2 Анастасия Епифанова.

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