В Новосибирске от коронавируса умерла 25-летняя девушка

В Новосибирской области от коронавируса умерли еще девять человек, сообщил оперштаб региона. Среди них 25-летняя девушка.

— Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 60 и 65 лет , 81 года и женщины в возрасте 25, 62, 64, 84 и 89 лет . Всего в регионе от коронавируса умерли 1114 человек, — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.