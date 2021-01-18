В Новосибирске от коронавируса умерла 25-летняя девушка

В Новосибирской области от коронавируса умерли еще девять человек, сообщил оперштаб региона. Среди них 25-летняя девушка.
— Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 60 и
На утро
В отделениях интенсивной терапии находится 141 человек. На ИВЛ — 25 пациентов.
Новосибирск постепенно вышел на плато после второй волны коронавируса. Во время новогодних праздников власти НСО опасались вспышки ковида, поэтому при необходимости были готовы вводить карантин по COVID-19 в некоторых районах. После окончания праздников губернатор Андрей Травников отметил, что начало 2021 года было спокойным.
Сегодня,
В Новосибирске сейчас сотни врачей переживают за судьбу роддома