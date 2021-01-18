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Роспотребнадзор: Новосибирская область вышла на уровень, когда снимают почти все ковидные ограничения

В регионе фиксируют снижение заболеваемости

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В ближайшее время власти рассчитывают снять ограничения с работы детских лагерей

В ближайшее время власти рассчитывают снять ограничения с работы детских лагерей

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Новосибирская область вышла на третий уровень снятия ограничений

Роспотребнадзор Новосибирской области заявил о снижении заболеваемости ковидом в регионе. Это говорит о том, что регион, согласно рекомендациям, вышел на третью стадию снятия ограничений.

— Среднесуточный прирост — 0,5%. Если обратиться к методическим рекомендациям, то мы в принципе вышли на третий уровень, когда ограничения практически снимаются, — заявил глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов во время совещания в правительстве 18 января.

В связи с этим власти обсудят снятие ограничений с работы детских лагерей.

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— Мы договаривались, что если эпидситуация не ухудшится, то мы будем готовить решение о возобновлении деятельности таких лагерей. Просьба, подготовьте рекомендации, что нужно подготовиться для возобновления работы таких учреждений, — сказал глава региона.

Ранее НГС рассказывал, какие ограничения все еще действуют на территории Новосибирской области из-за коронавируса. Посмотрите на этот список из 10 пунктов.

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Новосибирская областьдетский лагерькоронавирус
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