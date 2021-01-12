Новосибирская область повторила антирекорд по числу смертей от ковида

Еще 9 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области
Оперштаб отчитался о девяти погибших от коронавируса за сутки — Новосибирская область вновь повторила антирекорд.
— По данным оперативного штаба на утро
Всего в регионе, по данным оперштаба, от коронавируса умерли 1064 человека. В отделениях реанимации находятся 145 человек. На ИВЛ — 31 пациент.
— Взрослых пациентов с установленным диагнозом
Впервые сразу
Ранее в Минздраве Новосибирской области объяснили заниженные данные по смертности от ковида — число умерших, зафиксированное в Росстате за ноябрь, оказалось в
Тем временем в Россию проник новый штамм коронавируса, эпицентром распространения которого стала Великобритания. В этой стране сейчас введены самые жесткие ограничения. Бывшая жительница Новосибирска рассказала о запретах из-за ковида в Англии.