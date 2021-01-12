Новосибирская область повторила антирекорд по числу смертей от ковида

Оперштаб отчитался о девяти погибших от коронавируса за сутки — Новосибирская область вновь повторила антирекорд.



— По данным оперативного штаба на утро 12 января , в регионе выявлено 29 612 случаев коронавирусной инфекции (+136 за сутки), в том числе у 1700 детей. 26 137 пациентов выписаны с выздоровлением (+214 за сутки). Скончались еще 9 пациентов : мужчины в возрасте 61 года, 64 лет, 71 года, 72 и 86 лет и женщины в возрасте 54, 57, 74 и 88 лет, — говорится в сообщении оперштаба.