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Новосибирская область повторила антирекорд по числу смертей от ковида

От коронавируса скончались пятеро мужчин и четыре женщины

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Всего за сутки выявлено 136 новых случаев заражения коронавирусом

Всего за сутки выявлено 136 новых случаев заражения коронавирусом

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Еще 9 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

Оперштаб отчитался о девяти погибших от коронавируса за сутки — Новосибирская область вновь повторила антирекорд.

— По данным оперативного штаба на утро 12 января, в регионе выявлено 29 612 случаев коронавирусной инфекции (+136 за сутки), в том числе у 1700 детей. 26 137 пациентов выписаны с выздоровлением (+214 за сутки). Скончались еще 9 пациентов: мужчины в возрасте 61 года, 64 лет, 71 года, 72 и 86 лет и женщины в возрасте 54, 57, 74 и 88 лет, — говорится в сообщении оперштаба.

Всего в регионе, по данным оперштаба, от коронавируса умерли 1064 человека. В отделениях реанимации находятся 145 человек. На ИВЛ — 31 пациент. 13 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

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— Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1711. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1074 пациента, — добавили в оперштабе.

Впервые сразу 9 человек скончались от ковида в Новосибирской области 25 декабря. После этого антирекорд повторился несколько раз, например 7 января — самому молодому из погибших было 56 лет.

Ранее в Минздраве Новосибирской области объяснили заниженные данные по смертности от ковида — число умерших, зафиксированное в Росстате за ноябрь, оказалось в 4 раза выше, чем у оперштаба.

Тем временем в Россию проник новый штамм коронавируса, эпицентром распространения которого стала Великобритания. В этой стране сейчас введены самые жесткие ограничения. Бывшая жительница Новосибирска рассказала о запретах из-за ковида в Англии.

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COVID-19Новосибирсккоронавирусантирекорд
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