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В Новосибирской области повторился антирекорд по числу смертей от ковида за сутки

Самому молодому из погибших было 56 лет

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На ИВЛ находятся 30 человек

На ИВЛ находятся 30 человек

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Еще 9 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

Новосибирская область вновь повторила антирекорд по числу смертей от коронавируса — в сводке за сутки сообщается сразу о 9 пациентах.

— По данным оперативного штаба на утро 7 января в регионе зарегистрировано 28 916 случаев COVID-19, 146 за сутки, в том числе у 1672 детей. 25 328 человек выписаны по выздоровлении, 221 — за сутки. Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 58 лет, 65 лет и женщины в возрасте 56 лет, 70 лет, 72 года, 79 лет, 80 лет, 81 год и 83 года, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

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Всего в регионе, по данным оперштаба, от коронавируса умерли 1024 человека. В отделениях интенсивной терапии находятся 160 человек. На ИВЛ — 30 пациентов. Также госпитализированы 15 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.


— Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1720. В больницы районов области госпитализированы 970 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно, — добавили в оперштабе.

Впервые сразу 9 человек скончались от ковида в Новосибирской области 24 декабря — на следующий день оперштаб опубликовал печальную статистику.

В декабре Росстат опубликовал свои данные о количестве умерших от COVID-19 в НСО. Цифры оказались намного больше, чем у оперштаба. По данным федеральной статистики, коронавирус стал причиной смерти 655 новосибирцев в ноябре. Оперштаб по НСО сообщал только о 153 умерших.

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коронавирус в Новосибирскеумершие от ковида
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