В Новосибирской области повторился антирекорд по числу смертей от ковида за сутки

Новосибирская область вновь повторила антирекорд по числу смертей от коронавируса — в сводке за сутки сообщается сразу о 9 пациентах .

— По данным оперативного штаба на утро 7 января в регионе зарегистрировано 28 916 случаев COVID-19, 146 за сутки, в том числе у 1672 детей. 25 328 человек выписаны по выздоровлении, 221 — за сутки. Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 58 лет, 65 лет и женщины в возрасте 56 лет, 70 лет, 72 года, 79 лет, 80 лет, 81 год и 83 года, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.