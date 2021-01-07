В Новосибирской области повторился антирекорд по числу смертей от ковида за сутки

Еще 9 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области
Новосибирская область вновь повторила антирекорд по числу смертей от коронавируса — в сводке за сутки сообщается сразу о
— По данным оперативного штаба на утро 7 января в регионе зарегистрировано
Всего в регионе, по данным оперштаба, от коронавируса умерли 1024 человека. В отделениях интенсивной терапии находятся 160 человек. На ИВЛ — 30 пациентов. Также госпитализированы 15 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
— Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1720. В больницы районов области госпитализированы
Впервые сразу 9 человек скончались от ковида в Новосибирской области 24 декабря — на следующий день оперштаб опубликовал печальную статистику.
В декабре Росстат опубликовал свои данные о количестве умерших от COVID-19 в НСО. Цифры оказались намного больше, чем у оперштаба. По данным федеральной статистики, коронавирус стал причиной смерти