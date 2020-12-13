Кому нужен витамин D и помогает ли он при коронавирусе? Терапевт развеивает мифы о витамине, пропавшем из аптек

Что такое витамин D

Витамин D — таинственное вещество, про которое толком никто из пациентов обычно ничего не знает, но пить обязаны все. Он отличный ответ на извечный вопрос: «Доктор, какие витамины попить?». Витамин D. И ведь это даже не витамин, а гормон.

За открытие витаминчиков A, B, D и Е мы говорим спасибо Эльмеру Вернер Макколлуму, биохимику.

Один ветеринар заметил, что собаки, которых кормят рыбой, не болеют рахитом. На тот момент уже знали, что в рыбьем жире содержится витамин A. И стали кормить собак рыбьим жиром (ну и гадость) без витамина A.



Собачки остались здоровыми. Ученые пришли к выводу, что есть еще один витамин. Буквы A, B и С уже были заняты, поэтому нашему герою достался опознавательный знак D. А потом ученые вообще пошли вразнос и узнали, что если на пищу посветить ультрафиолетом, то крыски тоже не болеют рахитом.

Как мы получаем активный витамин D