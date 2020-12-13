Кому нужен витамин D и помогает ли он при коронавирусе? Терапевт развеивает мифы о витамине, пропавшем из аптек

В аптеках Новосибирска стало трудно найти витамин D
В этом году многие задумались, как можно поддержать свой организм, чтобы он мог справиться и с ОРВИ, и с коронавирусом. А при ковиде пациенты стали получать рекомендации от врачей о том, что следует пить витамин D, причем в достаточно пугающих дозировках — от
Что такое витамин D
Витамин D — таинственное вещество, про которое толком никто из пациентов обычно ничего не знает, но пить обязаны все. Он отличный ответ на извечный вопрос: «Доктор, какие витамины попить?». Витамин D. И ведь это даже не витамин, а гормон.
За открытие витаминчиков A, B, D и Е мы говорим спасибо Эльмеру Вернер Макколлуму, биохимику.
Один ветеринар заметил, что собаки, которых кормят рыбой, не болеют рахитом. На тот момент уже знали, что в рыбьем жире содержится витамин A. И стали кормить собак рыбьим жиром (ну и гадость) без витамина A.
Собачки остались здоровыми. Ученые пришли к выводу, что есть еще один витамин. Буквы A, B и С уже были заняты, поэтому нашему герою достался опознавательный знак D. А потом ученые вообще пошли вразнос и узнали, что если на пищу посветить ультрафиолетом, то крыски тоже не болеют рахитом.
Как мы получаем активный витамин D
В нашей коже содержится вещество
И только после такого сложного пути получается активная форма
Клетки, которые его «ловят», находятся в мозге, сердце, коже, костях, половых и молочных железах.
Для чего нам необходим витамин D
Он помогает кальцию и фосфору всасываться в кишечнике. Регулирует работу костных клеток (крепость и рост кости, заживление переломов). Как гормон он следит за постоянством внутренней среды. А также имеет множество до конца не изученных функций.
Как получить витамин D
Нужно находиться на солнце
Международная единица в данном случае используется как показатель активности витамина.
Витамин, полученный через солнечные лучи, — это круче, чем любые добавки. Потому что это его оригинальный путь выработки. А добавки и лекарства — синяя изолента.
Предполагалось, что мы не будем целыми днями сидеть в бетонных коробках, а находиться на солнышке. Поэтому через пищу набрать свою суточную дозу непросто... Если у вас нет возможности трескать треску.
Вынужденная альтернатива
Прием витамина D в лекарственном виде. Если лекарства достать невозможно, то допустимы БАДы.
Это как раз тот редкий случай, когда в пище нам не хватает важного элемента. Солнечных дней в Сибири примерно 300 в году. Еще вычитайте все дни в году, когда мы ходим в верхней одежде. Остервенело загорать на солнце в тот редкий жаркий день тоже плохая идея — повышается риск возникновения рака кожи (меланомы).
Сколько нужно витамина D
Суточная потребность взрослого человека —
Всё, что выше этого, должен назначать врач и только после результата анализа крови.
Что такое МЕ и как их рассчитать
Международная единица в данном случае используется как показатель активности витамина.
1 мкг витамина D =
Почему витамин D нужно пить всем и без анализов
Около 1 миллиарда человек в мире имеют дефицит или недостаточность витамина. И большинство россиян входит в их число. Профилактическая дозировка обеспечит организм необходимым количеством для нормального функционирования.
Кому обязательно нужно знать свой уровень витамина D
- Тем, у кого есть остеопороз (хрупкость костей).
- Людям с болезнями кишечника или после операций на нем.
- Чернокожим и латиноамериканцам.
- Тем, у кого есть ожирение (индекс массы тела >
30 кг/м 2).
- Людям с болезнями почек и щитовидной железы.
- Пожилым людям.
Анализы сдаются только по назначению врача.
Какие болезни развиваются при дефиците витамина D
У детей — рахит. Как заподозрить? Ребенок вовремя не пошел (уточняйте у врача, что значит вовремя), предпочитает сидеть.
У взрослых — остеомаляция (размягчение костей), остеопороз (хрупкость костей). Нарушения можно заподозрить при хронических болях в мышцах и костях. При боли при надавливании на грудину, бедренную кость. По результатам обследований — повышение паратиреоидного гормона, выполнение денситометрии.
Какие болезни развиваются при избытке витамина D
Так как он имеет свойства гормона, то его переизбыток не менее опасен, чем дефицит. Он приводит к целому ряду нарушений:
- Повышению уровня кальция в крови.
- Появлению солей кальция в моче.
- Камням в почках.
- Отложению кальция в кровеносных сосудах — кальцифилаксии.
- Анорексии.
- Тошноте и рвоте.
Разочарование мирового масштаба
Теперь начинается главная проблема: мы знаем, что витамин D крепится ко многим клеткам организма и иммунитета в том числе. Логично предположить, что дефицит витамина D должен влиять на работу этих органов. Поэтому провели множество наблюдательных исследований, где выяснилось, что люди, умирающие от рака, кончающие жизнь самоубийством, болеющие сахарным диабетом, гипертонической болезнью, остеопорозом (ломкостью костей), — имеют низкий уровень витамина D.
Казалось, что вот оно, решение проблемы — восполнить его. Но! Когда стали проверять обратную теорию — если восполнить дефицит витамина, тогда люди должны меньше болеть раком, диабетом и реже умирать — увы и ах. Оказалось, что те, кто принимал добавки витамина и кто не принимал, болеют и умирают практически одинаково.
Еще одна попытка обрести бессмертие провалилась в тартарары.
Витамин D и коронавирус
Пока нет данных, подтверждающих влияние уровня витамина D на течение болезни. Проведены исследования, где выяснилось, что у тех, у кого низкий уровень витамина D, болезнь протекает хуже.
Таких исследований можно провести большое количество: «Все, кто заболел коронавирусом, хоть раз в жизни пили воду из-под крана», «Все, кто умер от коронавируса, несколько раз в жизни заказывали пиццу на дом», «Все, кто попал на ИВЛ из-за коронавируса, ездил на общественном транспорте».
Если окажется, что люди, которые не заболели коронавирусом, не пьют из-под крана и не пользуются общественным транспортом, то причина их здоровья будет совсем в другом. В отсутствии социальных контактов.
Витамин D — очень важное и нужное вещество для нашего организма. Из-за нашего образа жизни мы недополучаем его естественным путем. Поэтому будет не лишним принимать его профилактическую дозу. При этом помните, что навредить может не только его дефицит, но и переизбыток, поэтому прежде чем лечить им себя от коронавируса, хорошенько подумайте — не останетесь ли вы из-за этого с большими проблемами с почками и нарушением обмена кальция.
Напоминаем, что прием любых витаминов, микроэлементов, лекарств и БАДов должен быть строго по согласованию с врачом.
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