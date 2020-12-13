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Людмила Овчинникова

Участковый терапевт
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Людмила Овчинникова

Участковый терапевт

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Кому нужен витамин D и помогает ли он при коронавирусе? Терапевт развеивает мифы о витамине, пропавшем из аптек

Опасен не только его дефицит, но и передозировка

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Витамин D в лекарственной форме в Новосибирске сейчас купить очень непросто, но в форме БАДов его найти пока можно

Витамин D в лекарственной форме в Новосибирске сейчас купить очень непросто, но в форме БАДов его найти пока можно

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В аптеках Новосибирска стало трудно найти витамин D

В этом году многие задумались, как можно поддержать свой организм, чтобы он мог справиться и с ОРВИ, и с коронавирусом. А при ковиде пациенты стали получать рекомендации от врачей о том, что следует пить витамин D, причем в достаточно пугающих дозировках — от 1000 МЕ за раз. С прилавков аптек лекарства сразу же исчезли. Сейчас препараты витамина D, по данным сервиса Lekvapteke, можно встретить лишь в единицах аптек, при этом БАДы пока доступны. Терапевт Людмила Овчинникова в своем Instagram и для НГС рассказала, зачем врачи назначают витамин D даже без анализов, насколько опасен его дефицит и переизбыток и как он помогает при коронавирусе. Далее от первого лица.

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Что такое витамин D

Витамин D — таинственное вещество, про которое толком никто из пациентов обычно ничего не знает, но пить обязаны все. Он отличный ответ на извечный вопрос: «Доктор, какие витамины попить?». Витамин D. И ведь это даже не витамин, а гормон.

За открытие витаминчиков A, B, D и Е мы говорим спасибо Эльмеру Вернер Макколлуму, биохимику.

Один ветеринар заметил, что собаки, которых кормят рыбой, не болеют рахитом. На тот момент уже знали, что в рыбьем жире содержится витамин A. И стали кормить собак рыбьим жиром (ну и гадость) без витамина A.

Собачки остались здоровыми. Ученые пришли к выводу, что есть еще один витамин. Буквы A, B и С уже были заняты, поэтому нашему герою достался опознавательный знак D. А потом ученые вообще пошли вразнос и узнали, что если на пищу посветить ультрафиолетом, то крыски тоже не болеют рахитом.

Как мы получаем активный витамин D

В нашей коже содержится вещество 7-дегидрохолестерин (7-ДГХ). Солнце светит ультрафиолетом на кожу (длина волны в строгом диапазоне 290–315 нм. В итоге 7-ДГХ превращается в провитамин D3. Он попадает из кожи в кровь и отправляется в печень. Здесь он активируется первый раз, второй раз активируется в почках.

И только после такого сложного пути получается активная форма 1,25 (OH) 2 D. Активный витамин D крепится к клеткам организма и начинает работать.

Клетки, которые его «ловят», находятся в мозге, сердце, коже, костях, половых и молочных железах.

Для чего нам необходим витамин D

Он помогает кальцию и фосфору всасываться в кишечнике. Регулирует работу костных клеток (крепость и рост кости, заживление переломов). Как гормон он следит за постоянством внутренней среды. А также имеет множество до конца не изученных функций.

Как получить витамин D

Нужно находиться на солнце 5–30 минут в период с 10:00 до 15:00 каждый день. В этом случае мы получаем витамин, который находится в крови в два раза дольше. Когда кожа приобретает розоватый оттенок, вырабатывается 10 000–25 000 МЕ (международных единиц) витамина.

Международная единица в данном случае используется как показатель активности витамина. 1 мкг витамина D = 40 МЕ.

Витамин, полученный через солнечные лучи, — это круче, чем любые добавки. Потому что это его оригинальный путь выработки. А добавки и лекарства — синяя изолента.

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Предполагалось, что мы не будем целыми днями сидеть в бетонных коробках, а находиться на солнышке. Поэтому через пищу набрать свою суточную дозу непросто... Если у вас нет возможности трескать треску.

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Вынужденная альтернатива

Прием витамина D в лекарственном виде. Если лекарства достать невозможно, то допустимы БАДы.

Это как раз тот редкий случай, когда в пище нам не хватает важного элемента. Солнечных дней в Сибири примерно 300 в году. Еще вычитайте все дни в году, когда мы ходим в верхней одежде. Остервенело загорать на солнце в тот редкий жаркий день тоже плохая идея — повышается риск возникновения рака кожи (меланомы).

Сколько нужно витамина D

Суточная потребность взрослого человека — 600–800 МЕ, люди старше 50 лет800–1000 МЕ, беременные и кормящие — 800–1200 МЕ.

Всё, что выше этого, должен назначать врач и только после результата анализа крови.

Что такое МЕ и как их рассчитать

Международная единица в данном случае используется как показатель активности витамина.

1 мкг витамина D = 40 МЕ.

Почему витамин D нужно пить всем и без анализов

Около 1 миллиарда человек в мире имеют дефицит или недостаточность витамина. И большинство россиян входит в их число. Профилактическая дозировка обеспечит организм необходимым количеством для нормального функционирования.

Кому обязательно нужно знать свой уровень витамина D

  • Тем, у кого есть остеопороз (хрупкость костей).
  • Людям с болезнями кишечника или после операций на нем.
  • Чернокожим и латиноамериканцам.
  • Тем, у кого есть ожирение (индекс массы тела > 30 кг/м2).
  • Людям с болезнями почек и щитовидной железы.
  • Пожилым людям.

Анализы сдаются только по назначению врача.

Какие болезни развиваются при дефиците витамина D

У детей — рахит. Как заподозрить? Ребенок вовремя не пошел (уточняйте у врача, что значит вовремя), предпочитает сидеть.

У взрослых — остеомаляция (размягчение костей), остеопороз (хрупкость костей). Нарушения можно заподозрить при хронических болях в мышцах и костях. При боли при надавливании на грудину, бедренную кость. По результатам обследований — повышение паратиреоидного гормона, выполнение денситометрии.

Какие болезни развиваются при избытке витамина D

Так как он имеет свойства гормона, то его переизбыток не менее опасен, чем дефицит. Он приводит к целому ряду нарушений:

  • Повышению уровня кальция в крови.
  • Появлению солей кальция в моче.
  • Камням в почках.
  • Отложению кальция в кровеносных сосудах — кальцифилаксии.
  • Анорексии.
  • Тошноте и рвоте.

Разочарование мирового масштаба

Теперь начинается главная проблема: мы знаем, что витамин D крепится ко многим клеткам организма и иммунитета в том числе. Логично предположить, что дефицит витамина D должен влиять на работу этих органов. Поэтому провели множество наблюдательных исследований, где выяснилось, что люди, умирающие от рака, кончающие жизнь самоубийством, болеющие сахарным диабетом, гипертонической болезнью, остеопорозом (ломкостью костей), — имеют низкий уровень витамина D.

Казалось, что вот оно, решение проблемы — восполнить его. Но! Когда стали проверять обратную теорию — если восполнить дефицит витамина, тогда люди должны меньше болеть раком, диабетом и реже умирать — увы и ах. Оказалось, что те, кто принимал добавки витамина и кто не принимал, болеют и умирают практически одинаково.

Еще одна попытка обрести бессмертие провалилась в тартарары.

Витамин D и коронавирус

Пока нет данных, подтверждающих влияние уровня витамина D на течение болезни. Проведены исследования, где выяснилось, что у тех, у кого низкий уровень витамина D, болезнь протекает хуже.

Таких исследований можно провести большое количество: «Все, кто заболел коронавирусом, хоть раз в жизни пили воду из-под крана», «Все, кто умер от коронавируса, несколько раз в жизни заказывали пиццу на дом», «Все, кто попал на ИВЛ из-за коронавируса, ездил на общественном транспорте».

Если окажется, что люди, которые не заболели коронавирусом, не пьют из-под крана и не пользуются общественным транспортом, то причина их здоровья будет совсем в другом. В отсутствии социальных контактов.

Витамин D — очень важное и нужное вещество для нашего организма. Из-за нашего образа жизни мы недополучаем его естественным путем. Поэтому будет не лишним принимать его профилактическую дозу. При этом помните, что навредить может не только его дефицит, но и переизбыток, поэтому прежде чем лечить им себя от коронавируса, хорошенько подумайте — не останетесь ли вы из-за этого с большими проблемами с почками и нарушением обмена кальция.

Напоминаем, что прием любых витаминов, микроэлементов, лекарств и БАДов должен быть строго по согласованию с врачом.

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