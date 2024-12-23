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Город Смерть экс-силовика и ДТП, где BMW разлетелась на части: главные новости Новосибирска 22 декабря

Смерть экс-силовика и ДТП, где BMW разлетелась на части: главные новости Новосибирска 22 декабря

Мы собрали пять самых интересных событий

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2 комментария

День был богат на события

Источник:

В Новосибирской области каждый день происходят десятки событий. Многие из них вызывают общественный интерес, но некоторые остаются незамеченными. В этом дайджесте мы собрали пять событий, которые 22 декабря привлекли внимание читателей НГС.

BMW разорвало на части после ДТП на Ипподромской

Авария с участием автомобиля BMW произошла в ночь на 22 декабря на улице Ипподромской.

Как объяснили в ГАИ, 22-летний мужчина на BMW ехал по Ипподромской и врезался в опору моста. После этого двигатель машины отлетел в автомобиль Haval Jolion.

В результате происшествия пострадал водитель BMW. Его доставили в больницу.

Появилось видео, как водитель автомобиля снес человека в Бердске

Машина сбила пешехода в Бердске несколько дней назад, но видео момента ДТП появилось в соцсетях только 22 декабря. На кадрах видно, как человек выходит на проезжую часть.

ДТП произошло вечером 20 декабря. По данным Госавтоинспекции, водитель BMW ехал по улице Черемушная и возле дома № 133а на Первомайской сбил 67-летнего мужчину. Последний пересекал дорогу не по пешеходному переходу.

После аварии мужчину госпитализировали. Он умер от полученных травм в больнице.

Какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе

22 декабря стало известно, какая погода установится в Новосибирске на следующей неделе. Столбики термометров опустятся до -19 градусов, самым холодным днем может стать вторник, 24 декабря. К концу недели в городе прогнозируется потепление.

В Новосибирской области умер бывший высокопоставленный силовик

О смерти экс-замначальника регионального Управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Андрея Андреева сообщил источник НГС, знакомый с ситуацией.

Тело бывшего силовика нашли на днях в частном доме в одном из сел Ордынского района. Известно, что следователи начали проверку.

Под Новосибирском в сгоревшей бане нашли тело мужчины

Пожар произошел вечером 21 декабря в поселке Воробьевском. Как объяснили в МЧС, к прибытию сотрудников горела баня — она была полностью в огне.

Во время тушения газодымозащитники нашли погибшего мужчину. Предварительно, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

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Комментарии
2
Гость
22 минуты
И это главные новости города? Ну так то да.. если Вы до тротуара госбанка не смогли дойти.. чтобы про полусферы написать.. а это от редакции три минуты пешком.. то конечно главные новости для Вас это перепечатка с пабликов))
Гость
6 минут
в нске есть опг мэрия
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