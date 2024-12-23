Смерть экс-силовика и ДТП, где BMW разлетелась на части: главные новости Новосибирска 22 декабря

В Новосибирской области каждый день происходят десятки событий. Многие из них вызывают общественный интерес, но некоторые остаются незамеченными. В этом дайджесте мы собрали пять событий, которые 22 декабря привлекли внимание читателей НГС.
BMW разорвало на части после ДТП на Ипподромской
Авария с участием автомобиля BMW произошла в ночь на 22 декабря на улице Ипподромской.
Как объяснили в ГАИ, 22-летний мужчина на BMW ехал по Ипподромской и врезался в опору моста. После этого двигатель машины отлетел в автомобиль Haval Jolion.
В результате происшествия пострадал водитель BMW. Его доставили в больницу.
Появилось видео, как водитель автомобиля снес человека в Бердске
Машина сбила пешехода в Бердске несколько дней назад, но видео момента ДТП появилось в соцсетях только 22 декабря. На кадрах видно, как человек выходит на проезжую часть.
ДТП произошло вечером 20 декабря. По данным Госавтоинспекции, водитель BMW ехал по улице Черемушная и возле дома № 133а на Первомайской сбил 67-летнего мужчину. Последний пересекал дорогу не по пешеходному переходу.
После аварии мужчину госпитализировали. Он умер от полученных травм в больнице.
Какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе
22 декабря стало известно, какая погода установится в Новосибирске на следующей неделе. Столбики термометров опустятся до -19 градусов, самым холодным днем может стать вторник, 24 декабря. К концу недели в городе прогнозируется потепление.
В Новосибирской области умер бывший высокопоставленный силовик
О смерти экс-замначальника регионального Управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Андрея Андреева сообщил источник НГС, знакомый с ситуацией.
Тело бывшего силовика нашли на днях в частном доме в одном из сел Ордынского района. Известно, что следователи начали проверку.
Под Новосибирском в сгоревшей бане нашли тело мужчины
Пожар произошел вечером 21 декабря в поселке Воробьевском. Как объяснили в МЧС, к прибытию сотрудников горела баня — она была полностью в огне.
Во время тушения газодымозащитники нашли погибшего мужчину. Предварительно, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.