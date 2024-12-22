Под Новосибирском в сгоревшей бане нашли тело мужчины

52-летний мужчина погиб во время пожара в Новосибирской области. Как сообщили в региональном МЧС, инцидент произошел вечером 21 декабря в поселке Воробьевском на улице Мира.
— К прибытию пожарных горела баня на улице Мира. Постройка была полностью в огне. Во время тушения газодымозащитники обнаружили погибшего мужчину, — пояснили в ведомстве.
Как уточнили в МЧС, на ликвидацию открытого горения потребовалось около часа. Площадь пожара составила 43 квадратных метра. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Ранее в Новосибирске в Каменогорском переулке вспыхнула баня и дом.