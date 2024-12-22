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Происшествия Под Новосибирском в сгоревшей бане нашли тело мужчины

Под Новосибирском в сгоревшей бане нашли тело мужчины

Инцидент произошел в поселке Воробьевском

1 205
3 комментария

На улице Мира вспыхнула баня

Источник:

52-летний мужчина погиб во время пожара в Новосибирской области. Как сообщили в региональном МЧС, инцидент произошел вечером 21 декабря в поселке Воробьевском на улице Мира.

— К прибытию пожарных горела баня на улице Мира. Постройка была полностью в огне. Во время тушения газодымозащитники обнаружили погибшего мужчину, — пояснили в ведомстве.

Как уточнили в МЧС, на ликвидацию открытого горения потребовалось около часа. Площадь пожара составила 43 квадратных метра. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Ранее в Новосибирске в Каменогорском переулке вспыхнула баня и дом.

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Комментарии
3
Гость
41 минута
Девушки пропадают, а находят мужские тела.
Гость
13 минут
52 года, еще мог бы за родину постоять.
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