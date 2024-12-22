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Происшествия Двигатель отбросило в сторону: BMW разлетелась на части после ДТП на Ипподромской — видео с места аварии

Двигатель отбросило в сторону: BMW разлетелась на части после ДТП на Ипподромской — видео с места аварии

Водитель получил травмы

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44 комментария

Обстоятельства аварии устанавливаются

Источник:

В Новосибирске в ночь на 22 декабря произошло ДТП на улице Ипподромской. Как сообщили в городской ГАИ, BMW влетела в опору моста.

— 22-летний мужчина за рулем BMW ехал по Ипподромской и врезался в опору моста, после чего двигатель автомобиля BMW отлетел в автомобиль Haval Jolion, — пояснили в инспекции.

Источник:

В результате ДТП пострадал водитель BMW, он доставлен в лечебное учреждение. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Новосибирской области 21 декабря произошло смертельное ДТП. В аварии погибли два человека.

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Комментарии
49
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опять понаехи куражатся!
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