Двигатель отбросило в сторону: BMW разлетелась на части после ДТП на Ипподромской — видео с места аварии

В Новосибирске в ночь на 22 декабря произошло ДТП на улице Ипподромской. Как сообщили в городской ГАИ, BMW влетела в опору моста.
— 22-летний мужчина за рулем BMW ехал по Ипподромской и врезался в опору моста, после чего двигатель автомобиля BMW отлетел в автомобиль Haval Jolion, — пояснили в инспекции.
В результате ДТП пострадал водитель BMW, он доставлен в лечебное учреждение. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее в Новосибирской области 21 декабря произошло смертельное ДТП. В аварии погибли два человека.