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Зима Снегопады и мороз до -19 градусов: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе

Снегопады и мороз до -19 градусов: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе

К выходным ожидается потепление

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1 комментарий

В субботу пойдет снег

Источник:

В Новосибирске на следующей неделе с 23 по 29 декабря столбики термометров опустятся до -19 градусов, однако к концу недели ожидается повышение температуры. Также в городе ожидается преимущественно пасмурная погода. НГС изучил специальные сайты и узнал, чего еще ждать от погоды.

По данным Gismeteo, самым холодным днем недели станет вторник, 24 декабря. Днем столбики термометров опустятся до -15 градусов, ночью до -19 градусов. На протяжении всей недели ожидается преимущественно пасмурная погода, на выходных возможен снегопад.

Самым холодным днем недели станет вторник

Источник:

Сервис «Яндекс.Погода» сообщает, что самыми теплыми днями недели станут суббота и воскресенье. Температура воздуха днем и ночью составит -7 градусов. Также с субботы начнутся снегопады.

В выходные ожидается до -7

Источник:

Как сообщает сервис Rusmeteo, с понедельника по пятницу в Новосибирске ожидается переменная облачность. К выходным начнутся снегопады.

В город придут снегопады

Источник:

Ранее синоптики рассказали, какая ждет погода новосибирцев новогоднюю ночь.

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Комментарии
1
Гость
3 минуты
Ну а что. Последние дни рижимчика. И не такое бывало
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