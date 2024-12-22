Снегопады и мороз до -19 градусов: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе

В субботу пойдет снег Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске на следующей неделе с 23 по 29 декабря столбики термометров опустятся до -19 градусов, однако к концу недели ожидается повышение температуры. Также в городе ожидается преимущественно пасмурная погода. НГС изучил специальные сайты и узнал, чего еще ждать от погоды.

По данным Gismeteo, самым холодным днем недели станет вторник, 24 декабря. Днем столбики термометров опустятся до -15 градусов, ночью до -19 градусов. На протяжении всей недели ожидается преимущественно пасмурная погода, на выходных возможен снегопад.

Самым холодным днем недели станет вторник Источник: Gismeteo











Сервис «Яндекс.Погода» сообщает, что самыми теплыми днями недели станут суббота и воскресенье. Температура воздуха днем и ночью составит -7 градусов. Также с субботы начнутся снегопады.

В выходные ожидается до -7 Источник: «Яндекс.Погода»











Как сообщает сервис Rusmeteo, с понедельника по пятницу в Новосибирске ожидается переменная облачность. К выходным начнутся снегопады.

В город придут снегопады Источник: Rusmeteo









