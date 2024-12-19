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Зима Новый год в Новосибирске Какая погода будет в Новосибирске в новогоднюю ночь — предварительный прогноз

Какая погода будет в Новосибирске в новогоднюю ночь — предварительный прогноз

Синоптики прогнозируют теплую новогоднюю ночь в Новосибирске

1 376
4 комментария

Температура воздуха в новогоднюю ночь будет колебаться от -10 до -15 градусов

Источник:

Новогодняя ночь в Новосибирске будет достаточно тёплой — морозов ждать не стоит. Об этом НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— В ночь с 31 декабря на 1 января у нас еще будет сохраняться небольшой снежок. В новогоднюю ночь предварительно ожидается от –10 до –15 градусов. Днем 31 числа — от -7 до –9 градусов, — объяснила синоптик.

Наталья Кичанова добавила, что вероятности низких температур в новогоднюю ночь пока не усматривается. Тем не менее, этот прогноз пока предварительный — более точные данные синоптики смогут назвать на следующей неделе.

Ранее НГС писал о том, какой будет погода в Новосибирске в январе.

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Комментарии
5
Гость
7 минут
Это плохая новость. Чем теплее ночью, тем больше пьяных на улице, тем выше криминогенная обстановка.
Гость
9 минут
вы знаете, меня пугает такая погода... на дворе декабрь, а у нас -10-15 всего градусов) это значит в январе-феврале будет - 40?
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