Какая погода будет в Новосибирске в новогоднюю ночь — предварительный прогноз

Температура воздуха в новогоднюю ночь будет колебаться от -10 до -15 градусов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новогодняя ночь в Новосибирске будет достаточно тёплой — морозов ждать не стоит. Об этом НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— В ночь с 31 декабря на 1 января у нас еще будет сохраняться небольшой снежок. В новогоднюю ночь предварительно ожидается от –10 до –15 градусов. Днем 31 числа — от -7 до –9 градусов, — объяснила синоптик.

Наталья Кичанова добавила, что вероятности низких температур в новогоднюю ночь пока не усматривается. Тем не менее, этот прогноз пока предварительный — более точные данные синоптики смогут назвать на следующей неделе.