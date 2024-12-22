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Происшествия Встал на дороге: появилось видео, как водитель BMW снес мужчину в Бердске — он умер в больнице

Встал на дороге: появилось видео, как водитель BMW снес мужчину в Бердске — он умер в больнице

Авария произошла 20 декабря

876
6 комментариев

Мужчину доставили в лечебное учреждение

Источник:

В соцсетях Новосибирской области появились кадры аварии, где автомобиль сбил пешехода в Бердске. Видео опубликовал телеграм-канал «АвтоБердск-плюс», ДТП произошло 20 декабря.

Кадры опубликовали в Сети

Источник:

На кадрах видно мужчину, который вышел на проезжую часть. В этот момент перед ним возникают два автомобиля — сибиряк останавливается на дороге, где его сбивает одна из машин.

Как сообщали с Госавтоинспекции региона, авария произошла 20 декабря в 18:37. 31-летний водитель BMW ехал по улице Черемушная со стороны Космической.

Около дома № 133а по улице Первомайская сибиряк сбил 67-летнего мужчину, который пересекал дорогу не по пешеходному переходу.

В результате ДТП мужчину госпитализировали, он скончался от полученных травм в больнице.

В ночь на 22 декабря в Новосибирске произошло ДТП на улице Ипподромской. Автомобиль BMW влетел в опору моста.

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ДТП Новосибирская область Бердск
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Комментарии
6
282558467
10 минут
На видео видно , что колеса автомобиля повернуты вправо, в сторону от пешехода, но автомобиль несет вперед по инерции. Вероятно гололед не дал автомобилю сманеврировать и изменить траекторию движения. Думаю что и торможение там было.
Zemb
6 минут
бмвшники решили статистику ухудшить к концу года.
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