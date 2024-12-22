Встал на дороге: появилось видео, как водитель BMW снес мужчину в Бердске — он умер в больнице

Мужчину доставили в лечебное учреждение Источник: «АвтоБердск-плюс», Александр Бабича











В соцсетях Новосибирской области появились кадры аварии, где автомобиль сбил пешехода в Бердске. Видео опубликовал телеграм-канал «АвтоБердск-плюс», ДТП произошло 20 декабря.

Кадры опубликовали в Сети Источник: «АвтоБердск-плюс», Александр Бабича

На кадрах видно мужчину, который вышел на проезжую часть. В этот момент перед ним возникают два автомобиля — сибиряк останавливается на дороге, где его сбивает одна из машин.

Как сообщали с Госавтоинспекции региона, авария произошла 20 декабря в 18:37. 31-летний водитель BMW ехал по улице Черемушная со стороны Космической.

Около дома № 133а по улице Первомайская сибиряк сбил 67-летнего мужчину, который пересекал дорогу не по пешеходному переходу.

В результате ДТП мужчину госпитализировали, он скончался от полученных травм в больнице.