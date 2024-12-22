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Происшествия Умер бывший высокопоставленный силовик из Новосибирской области — его называли активным членом ОПГ «Трунова»

Умер бывший высокопоставленный силовик из Новосибирской области — его называли активным членом ОПГ «Трунова»

Тело Андрея Андреева нашли в одном из сел Ордынского района

3 916
53 комментария

Следователи проводят проверку

Источник:

В Новосибирской области скончался экс- замначальника регионального Управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Андрей Андреев. О смерти бывшего высокопоставленного силовика сообщил НГС источник, знакомый с ситуацией.

Тело 54-летнего Андрея Андреева нашли на днях в частном доме в одном из сел Ордынского района, на нем якобы обнаружены травмы. Вместе с тем информации о насильственной смерти на данный момент нет — повреждения могли быть получены при естественных обстоятельствах.

Источник НГС заявил, что Андрей Андреев готовился отправиться в новогоднее путешествие. В СУ СК РФ по Новосибирской области корреспонденту издания сообщили, что по факту обнаружения тела мужчины следователи начали уголовно-процессуальную проверку.

— Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщили в ведомстве.

Почти десять лет назад НГС сообщал о том, что Андрей Андреев проходил по делу ОПГ «Трунова». В ноябре 2015 года суд назначил Андрееву 11 лет колонии строгого режима, позже Верховный суд смягчил приговор до 7 лет. Уже через год, в 2016 году, бывший силовик условно досрочно освободился из колонии.

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Банда Трунова Новосибирская область Силовики
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Комментарии
54
Alx_nsk
1 час
"В ноябре 2015 года суд назначил Андрееву 11 лет колонии строгого режима, позже Верховный суд смягчил приговор до 7 лет. Уже через год, в 2016 году, бывший силовик условно досрочно освободился из колонии." Даже при условии год за два в сизо (что не срабатывает для строго режима) - когда он успел отбыть 2/3 срока наказания?
Гость
1 час
Нормально. Высокопоставленный силовик, был членов ОПГ, отсидел 7 лет. По мне так, то что он силовик, да ещё и не рядовой, должно быть отягчающим обстоятельством, а не наоборот. Но у нас всё как обычно с ног на голову.
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