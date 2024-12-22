Умер бывший высокопоставленный силовик из Новосибирской области — его называли активным членом ОПГ «Трунова»

Следователи проводят проверку Источник: NGS.RU











В Новосибирской области скончался экс- замначальника регионального Управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Андрей Андреев. О смерти бывшего высокопоставленного силовика сообщил НГС источник, знакомый с ситуацией.

Тело 54-летнего Андрея Андреева нашли на днях в частном доме в одном из сел Ордынского района, на нем якобы обнаружены травмы. Вместе с тем информации о насильственной смерти на данный момент нет — повреждения могли быть получены при естественных обстоятельствах.

Источник НГС заявил, что Андрей Андреев готовился отправиться в новогоднее путешествие. В СУ СК РФ по Новосибирской области корреспонденту издания сообщили, что по факту обнаружения тела мужчины следователи начали уголовно-процессуальную проверку.

— Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщили в ведомстве.