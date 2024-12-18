Гибель двух детей в пожаре и смерть в метро — главные события 18 декабря

Итоги дня Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Редакция НГС ежедневно освещает десятки событий, которые происходят в Новосибирске и области. Многие из них вызывают общественный интерес, а некоторые остаются незамеченными нашей аудиторией. В этом дайджесте мы собрали 5 новостей, которые больше всего заинтересовали наших читателей.

«Закончишь в канаве»: родители пожаловались на директора школы под Новосибирском — она попала под следствие

В отношении директора школы в селе Прокудское Новосибирской области возбудили уголовное дело. Елену Киселёву подозревают в мошенничестве из-за «мёртвых душ». Следователи заинтересовались руководством школы после многочисленных жалоб родителей детей. Они обращались к властям, в том числе федеральным, из-за оскорблений учеников, проблем с питанием и регулярной отменой уроков. Недавно директор уволилась, но беспокойство в школе не стихает. Что происходит в учебном заведении — в материале НГС.

Погиб человек, упавший на рельсы в метро на станции «Речной вокзал»

В Новосибирске сегодня, 18 декабря, упавший на рельсы на станции «Речной вокзал» человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

— Остановили поезд, который ехал с Маркса. Временно была организована схема движения от «Красного проспекта» до «Заельцовской», — уточнили в пресс-службе метрополитена.

Остановка поездов произошла около 14:00. Движения не было на Ленинской линии 26 минут. При падении человека на рельсы сотрудники по правилам отключают напряжение.

Толпа детей собралась на вокзале Новосибирск-Главный: кого они встречали

Утром 18 декабря в Новосибирск приехал поезд Деда Мороза. Его встретили дети и взрослые, которые уже ждут наступления Нового года. На перроне побывал и фотокорреспондент НГС Андрей Бортко. Посмотрите на его снимках, как новосибирцы радовались приезду сказочного персонажа.

Новосибирец открыл стрельбу во дворе дома — видео

В Октябрьском районе Новосибирска мужчина открыл стрельбу из неизвестного оружия. Инцидент попал на видео.

На кадрах видно, как мужчина производит очень громкий выстрел, который напугал проходящих мимо людей. По какой причине он решил это сделать — непонятно.

Детей оставили одних: что известно о семье из Карасука, в которой погибли два ребенка

Вечером 18 декабря в Карасуке на улице Сорокина произошел пожар. Как рассказали в МЧС, сообщение о возгорании поступило в 17:00. Детей, мальчика и девочку трех и четырех лет соответственно, до приезда пожарных из дома вынес сосед. Малышей пытались реанимировать, однако спасти их не удалось. Известно, что в доме загорелся диван.