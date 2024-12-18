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Город Новый год в Новосибирске Толпа детей собралась на вокзале Новосибирск-Главный: кого они встречали

Толпа детей собралась на вокзале Новосибирск-Главный: кого они встречали

Смотрите 10 фото с атмосферой Нового года

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Поезд прибыл на платформу в 09:10

Источник:

Утром 18 декабря в Новосибирск приехал поезд Деда Мороза. Его встретили дети и взрослые, которые уже ждут наступления Нового года.

На перроне побывал и фотокорреспондент НГС Андрей Бортко. Посмотрите на его снимках, как новосибирцы радовались приезду сказочного персонажа.

Снаружи поезд украшен огромной светящейся снежинкой и другими узорами

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— В этом году маршрут Поезда Деда Мороза проходит через 60 городов России. Новогоднее путешествие продлится 54 дня, в течение которых состав пройдет почти 30 тысяч километров, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Еще до встречи Деда Мороза на перроне началось мероприятие с аниматорами

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Детей приветствовал веселый зайчик

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Несмотря на морозы, поезд встречали сотни горожан, большинство из них — дети

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Конечно, Дед мороз приехал со своей спутницей — Снегурочкой

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А вот и главный герой Нового Года

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Новосибирск стал 38-й станцией, которую посетил Дед Мороз

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Некоторые пришли на встречу с питомцами, которых нарядили в праздничные наряды

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Новосибирцы с радостью фотографировались со сказочным волшебником

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В Новосибирске есть и свой Дед Мороз. Георгий Пилипенко наряжается в персонажа с 1999 года и радует детей во время праздников. Подробнее о его истории читайте в нашем материале.

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