Толпа детей собралась на вокзале Новосибирск-Главный: кого они встречали

Утром 18 декабря в Новосибирск приехал поезд Деда Мороза. Его встретили дети и взрослые, которые уже ждут наступления Нового года.
На перроне побывал и фотокорреспондент НГС Андрей Бортко. Посмотрите на его снимках, как новосибирцы радовались приезду сказочного персонажа.
— В этом году маршрут Поезда Деда Мороза проходит через 60 городов России. Новогоднее путешествие продлится 54 дня, в течение которых состав пройдет почти 30 тысяч километров, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
В Новосибирске есть и свой Дед Мороз. Георгий Пилипенко наряжается в персонажа с 1999 года и радует детей во время праздников. Подробнее о его истории читайте в нашем материале.