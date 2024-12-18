Детей оставили одних: что известно о семье из Карасука, в которой погибли два ребенка

Тела детей из дома вынес сосед Источник: СК по НСО











Семья из Карасука, в которой погибли двое детей во время пожара состояла на учёте в службах системы профилактики. Об этом сообщили в администрации района.

Как уточнили в муниципалитете, вовремя работы специалистов с семьей наблюдалась положительная динамика.

— Мать оформила ребенка в детский сад, своевременно обращалась с детьми за медицинской помощью. За период проведения работы с семьёй сигналов об оставлении детей без присмотра в службы системы профилактики не поступало. От соседей в компетентные органы жалобы не поступали. При неоднократных внезапных проверках в употреблении алкоголя не замечена, — пояснили в администрации.

Трагедия произошла вечером 18 декабря в Карасуке на улице Сорокина. Как рассказали в МЧС, сообщение о возгорании поступило в 17:00. До приезда пожарных детей мальчика и девочку трех и четырех лет из дома вынес сосед. Малышей пытались реанимировать, однако спасти их не удалось. Известно, что в доме загорелся диван.

Как рассказали в администрации района, мать во время возгорания была в продуктовом магазине. В муниципалитет отметили, что в ноябре этого года с матерью детей был проведен инструктаж по пожарной безопасности.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Ситуация на контроле также находится в областной прокуратуре.