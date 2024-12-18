Новосибирец открыл стрельбу во дворе дома — видео

В Октябрьском районе Новосибирска мужчина открыл стрельбу из неизвестного оружия. Об этом рассказали в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
— Вечером во вторник около 17:35 в один из подъездов дома № 69 на 2-й Обской пришёл мужчина с чехлом для оружия, а спустя 15 минут он вернулся на улицу и произвёл выстрел, — говорится в сообщении. Инцидент попал на видео.
На кадрах видно, как мужчина производит очень громкий выстрел, который напугал проходящих мимо людей. По какой причине он решил это сделать — непонятно.
Корреспондент НГС запросил комментарий по ситуации в региональном МВД. В ведомстве пообещали уточнить информацию.
Ранее НГС писал о том, как новосибирцы устроили разборки со стрельбой в Северо-Чемском.
Обновлено:
— По данному факту заявлений и сообщений из медицинских учреждений не поступало. Сотрудниками полиции информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована в установленном порядке. Проводится проверка. Все обстоятельства и личность гражданина устанавливаются, — сообщили НГС в пресс-службе областного МВД.