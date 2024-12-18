НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-18°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-18°

пасмурно, без осадков

ощущается как -22

1 м/c,

вос.

 759мм 84%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,00
EUR 108,34
Дело на директора школы
Что дарить родителям
История «Золотой Короны»
Копим на будущее с ПДС
Репортаж из серпентария
Нейродеды Морозы
Эвакуация из школы
Происшествия Новосибирец открыл стрельбу во дворе дома — видео

Новосибирец открыл стрельбу во дворе дома — видео

Инцидент произошел на улице 2-й Обской

5 147
30 комментариев

По какой причине мужчина вдруг решил пострелять — пока неизвестно

Источник:

В Октябрьском районе Новосибирска мужчина открыл стрельбу из неизвестного оружия. Об этом рассказали в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

— Вечером во вторник около 17:35 в один из подъездов дома № 69 на 2-й Обской пришёл мужчина с чехлом для оружия, а спустя 15 минут он вернулся на улицу и произвёл выстрел, — говорится в сообщении. Инцидент попал на видео.

Источник:

На кадрах видно, как мужчина производит очень громкий выстрел, который напугал проходящих мимо людей. По какой причине он решил это сделать — непонятно.

Корреспондент НГС запросил комментарий по ситуации в региональном МВД. В ведомстве пообещали уточнить информацию.

Ранее НГС писал о том, как новосибирцы устроили разборки со стрельбой в Северо-Чемском.

Обновлено:

 — По данному факту заявлений и сообщений из медицинских учреждений не поступало. Сотрудниками полиции информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована в установленном порядке. Проводится проверка. Все обстоятельства и личность гражданина устанавливаются, — сообщили НГС в пресс-службе областного МВД.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Стрельба Оружие Инцидент
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY11
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
30
266139480
35 минут
Вождь российский мужику померещился
Гость
59 минут
Прощальный залп перед лишением рохи.😀
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Анонимное мнение
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Рекомендуем
Знакомства

Ольга,49

Серый мышъ,54

Иван,38

Валерий,40

MiGEl,34

Альнаир,52

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление