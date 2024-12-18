Новосибирец открыл стрельбу во дворе дома — видео

По какой причине мужчина вдруг решил пострелять — пока неизвестно Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











В Октябрьском районе Новосибирска мужчина открыл стрельбу из неизвестного оружия. Об этом рассказали в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

— Вечером во вторник около 17:35 в один из подъездов дома № 69 на 2-й Обской пришёл мужчина с чехлом для оружия, а спустя 15 минут он вернулся на улицу и произвёл выстрел, — говорится в сообщении. Инцидент попал на видео.

Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram

На кадрах видно, как мужчина производит очень громкий выстрел, который напугал проходящих мимо людей. По какой причине он решил это сделать — непонятно.

Корреспондент НГС запросил комментарий по ситуации в региональном МВД. В ведомстве пообещали уточнить информацию.

Ранее НГС писал о том, как новосибирцы устроили разборки со стрельбой в Северо-Чемском.

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