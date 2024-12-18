«Закончишь в канаве»: родители пожаловались на директора школы под Новосибирском — она попала под следствие

Поводом для проверки директора стал конфликт с учениками и их родителями Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В отношении директора школы в селе Прокудское Новосибирской области возбудили уголовное дело. Елену Киселёву подозревают в мошенничестве из-за «мёртвых душ». Следователи заинтересовались руководством школы после многочисленных жалоб родителей детей. Они обращались к властям, в том числе федеральным, из-за оскорблений учеников, проблем с питанием и регулярной отменой уроков. Недавно директор уволилась, но беспокойство в школе не стихает. Что происходит в учебном заведении — в материале НГС.

С чего всё началось

Мать одного из учеников пятого класса средней школы в селе Прокудское Новосибирской области обратилась в редакцию НГС с жалобой на руководство учебного заведения. Ольга Демиденко заявила о нехватке учителей в школе, из-за чего постоянно приходилось корректировать расписание или вовсе отменять уроки. По мнению сибирячки, в плохой организации учебного процесса виновата директор МКОУ Чикская СОШ № 6 им. Д. К. Потапова Елена Киселёва.

— В нашей школе учится более тысячи детей. В настоящее время наших детей некому учить, учителя бегут от директора. Из-за их нехватки систематически отменяют уроки, замены нет, потому что просто некем заменить. Дети вынуждены самостоятельно изучать темы и выполнять задания, родители вынуждены круглогодично нанимать репетиторов. Дистанционно пропущенные уроки с детьми не компенсируются, программа «Учитель в сети» не работает, — рассказала Ольга.

По словам собеседницы, специалисты покидают школу из-за давления директора — по 8-10 учителей в год, при этом некоторые из уволившихся педагогов до сих пор указаны в педсоставе на сайте школы.

— Почти каждый из них столкнулся с хамством в свой адрес со стороны директора, которая оказывает давление на педагогов, не выстраивает должный образом образовательный процесс, не может найти компромиссов с родителями и детьми, оскорбляет и унижает всех, — утверждает Ольга Демиденко.

Жалобы матери касаются и работы школьной столовой, которая подаёт детям некачественные продукты, а иногда и вовсе не работает. Возмущённые родители объединились и направили несколько коллективных обращений к органам власти: в министерство образования Новосибирской области, прокуратуру, местную администрацию, а затем и президенту.

Отдельную коллективную жалобу на оскорбления со стороны директора и классного руководителя родители направили уполномоченной по правам ребёнка в Новосибирской области Надежде Болтенко.

Какие нашли нарушения?

Проверки не заставили себя долго ждать. В конце сентября администрация Коченёвского района посетила школу, но серьёзных нарушений не выявила. Нехватку учителей тогда объяснили тем, что они участвуют в мероприятиях или проходят курсы в течение года. Аномально высоких показателей увольнения педагогов администрация также не усмотрела: по их данным, 2020 по 2024 годы уволился 31 человек, а приняли 28.

Несоблюдения санитарных норм в школьной столовой и туалетах тоже не обнаружили. Единственным упрёком в адрес Елены Киселёвой стало то, что она разрешила проводить платные новогодние мероприятия в школе. Министерство образования региона провело проверку по тем же пунктам, что и районная администрация, и тоже не выявило серьёзных нарушений.

При этом в коллективных жалобах, которые предоставили НГС родители, заявлено о десятках случаев, когда уроки отменяли или переносили из-за отсутствия педагога.

В октябре некоторых уроков не было несколько дней подряд Источник: Ольга Демиденко











Роспотребнадзор нарушения всё же нашёл: проверка, которая проходила в том же месяце, установила, что у работника столовой в медкнижке нет сведений о вакцинации. Санитарное ведомство также обратило внимание на отсутствие данных о безопасности пищи и неподобающее состояние туалетов — в них не было сидений, умывальных раковин, мыла и бумажных полотенец. Директора привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

«Мёртвые души»

Нехватка учителей, перебои с питанием и оскорбления — не единственные грехи, в которых родители обвинили директора школы № 6. По словам Ольги Демиденко, хотя проверки школы ни к чему не привели, они сказались на отношении классного руководителя к её сыну-пятикласснику.

— Когда мой классный руководитель написала мне личное сообщение, что у неё есть ко мне личная неприязнь, и она хочет нашего перевода в другой класс, мы с мужем пошли к директору. Я спросила, почему классный руководитель позволяет себе общаться в таком тоне со мной. Директор нас выставила за дверь и сказала, что всё у нас в школе нормально, — вспомнила сибирячка.

В результате Ольге пришлось перевести своего ребёнка в другой класс, так как, по её словам, другие ученики начали его унижать. Тогда женщина кинула клич среди других родителей и бывших учителей, чтобы узнать больше о причинах такого поведения директора.

Так она выяснила, что в школе присутствуют «мёртвые души» — сотрудники, получающие зарплату, но фактически не работающие в учреждении. По словам Ольги, как минимум десять человек были устроены в школу таким образом. Мать школьника передала данные правоохранительным органам — силовики начали проверку.

Согласно постановлению, которое есть в распоряжении НГС, в октябре делом заинтересовалось ОМВД России по Коченёвскому району. Полиция установила, что как минимум два человека получали зарплату за работу, которую на самом деле не выполняли. Например, воспитатель группы продлённого дня по документам трудоустроена с 1 октября 2023 года, при этом не появляется в школе. Второй «мёртвой душой» стала специалист по охране труда. По данным ведомства, обе «сотрудницы» — родственницы директора школы.

Полиция усмотрела в действиях Елены Киселёвой признаки мошенничества с использованием служебного положения (часть 3 статьи 159 УК РФ). Материалы передали по подследственности в СУ СКР по Новосибирской области. В результате следователи СК, по данным НГС, возбудили уголовное дело. В ведомстве на момент публикации официально не подтвердили информацию и сообщили, что уточняют данные.

Корреспондент НГС связался с директором школы Еленой Киселёвой, но она отказалась комментировать жалобы родителей. При этом она отметила, что покинула должность в конце ноября, но не уточнила, кто назначен на её место и с чем связано увольнение. Задать вопрос о «мёртвых душах» не удалось — директор прервала разговор.