Погиб человек, упавший на рельсы в метро на станции «Речной вокзал»

В Новосибирске сегодня, 18 декабря, упавший на рельсы на станции «Речной вокзал» человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.
— Остановили поезд, который ехал с Маркса. Временно была организована схема движения от «Красного проспекта» до «Заельцовской», — уточнили в пресс-службе метрополитена.
Остановка поездов произошла около 14:00. Движения не было на Ленинской линии 26 минут. При падении человека не рельсы сотрудники по правилам отключают напряжение.
Пассажиры, которые ехали на поезде, слышали крики.