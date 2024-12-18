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Происшествия Погиб человек, упавший на рельсы в метро на станции «Речной вокзал»

Погиб человек, упавший на рельсы в метро на станции «Речной вокзал»

Движение поездов восстановлено

1 210
1 комментарий

Инцидент произошел на «Речном вокзале»

Источник:

В Новосибирске сегодня, 18 декабря, упавший на рельсы на станции «Речной вокзал» человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

— Остановили поезд, который ехал с Маркса. Временно была организована схема движения от «Красного проспекта» до «Заельцовской», — уточнили в пресс-службе метрополитена.

У станции заметили машину скорой помощи

Источник:

Остановка поездов произошла около 14:00. Движения не было на Ленинской линии 26 минут. При падении человека не рельсы сотрудники по правилам отключают напряжение.

Пассажиры, которые ехали на поезде, слышали крики.

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Комментарии
1
Гость
5 минут
Благодарю наше любимое и абсолютно независимое СMИ за невероятно смелое живописание российских ужастей! 👍💩 А ведь ещё 20 лет назад трагедий в метро не случалось! Но мы то элитные либерахи точно знаем причину - это козни коварного Пу! Ждём прилёта волшебника дядюшки Сэма, который превратит россиян в добреньких сытых эльфов и тогда настанет долгожданная Прекрасная Россия будущего! 👍😁
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