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Город Отопительный сезон 2024/2025 В СГК ответили на заявление мэра Новосибирска о подаче иска в суд

В СГК ответили на заявление мэра Новосибирска о подаче иска в суд

По данным энергетиков, все основные мероприятия по договору компания выполнила

734
7 комментариев

С начала отопительного сезона в этом году произошло несколько коммунальных аварий

Источник:

В Сибирской генерирующей компании ответили на заявление мэра Новосибирска о недостаточном объеме ремонта на магистральных сетях.

— Мэрия подала на нас в суд по поводу штрафа за неисполнение мероприятий в полном объеме за 2023 год. Мы признали частичное неисполнение и уже оплатили его, — сообщили в СГК.

По данным компании, в этом году энергетики выполнили весь запланированный объем работ, а также закрыли отставания за 2023 год.

— Все основные мероприятия выполнены. Ряд недочетов, в частности по благоустройству, еще устраняем, решаем вопросы закрытия отчетных документов. Стремимся выполнить это как можно быстрее. Если муниципалитет считает, что судебный иск поможет решению вопросов, мы не будем спорить, — пояснили в СГК.

В конце ноября стало известно, что в этом году Новосибирск не получил паспорт готовности к отопительному сезону вовремя — до 15 ноября. В Ростехнадзоре объяснили, что документ не выдали из-за 53 нарушений в сфере теплоснабжения.

2 декабря стало известно, что прокуратура внесла представления мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву и ресурсоснабжающим организациям, возбуждены 10 административных дел. Ведомство потребовало устранить нарушения, из-за которых город не получил паспорт готовности к отопительному сезону.

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Комментарии
7
267039456
10 минут
Опубликуйте только две цифири : сколько денег содрали с горожан за 2023 год и сколько потратили на ремонт, она кстати озвучена 680 млн руб. А сколько собрано? И всё встанет на свои места!
Гость
11 минут
Как же мы жили в Советском Союзе без всяких паспортов готовности,без этой олигархической прокладки СГК,не сидели без тепла по две недели.
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