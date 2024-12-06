В СГК ответили на заявление мэра Новосибирска о подаче иска в суд

С начала отопительного сезона в этом году произошло несколько коммунальных аварий Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Сибирской генерирующей компании ответили на заявление мэра Новосибирска о недостаточном объеме ремонта на магистральных сетях.

— Мэрия подала на нас в суд по поводу штрафа за неисполнение мероприятий в полном объеме за 2023 год. Мы признали частичное неисполнение и уже оплатили его, — сообщили в СГК.

По данным компании, в этом году энергетики выполнили весь запланированный объем работ, а также закрыли отставания за 2023 год.

— Все основные мероприятия выполнены. Ряд недочетов, в частности по благоустройству, еще устраняем, решаем вопросы закрытия отчетных документов. Стремимся выполнить это как можно быстрее. Если муниципалитет считает, что судебный иск поможет решению вопросов, мы не будем спорить, — пояснили в СГК.

В конце ноября стало известно, что в этом году Новосибирск не получил паспорт готовности к отопительному сезону вовремя — до 15 ноября. В Ростехнадзоре объяснили, что документ не выдали из-за 53 нарушений в сфере теплоснабжения.