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Город Отопительный сезон 2024/2025 Мэр получил претензию от силовиков из-за проблем с отоплением в Новосибирске

Мэр получил претензию от силовиков из-за проблем с отоплением в Новосибирске

Прокуратура проверила, как город готовили к зиме

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75 комментариев

Батареи 2 декабря теплые не у всех

Источник:

Прокуратура внесла представления мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву и ресурсоснабжающим организациям, возбуждены 10 административных дел. Ведомство требует устранить нарушения, из-за которых город не получил паспорт готовности к отопительному сезону. 

Новосибирск должен был получить паспорт готовности до 15 ноября. Но Ростехнадзор нашел 53 нарушения при подготовке к отопительному сезону. 2 декабря прокуратура тоже сообщила больше чем о 50 найденных нарушениях, паспорт до сих пор не выдан.

— Указанные обстоятельства явились одним из оснований для внесения первым заместителем прокурора области представления мэру города Новосибирска, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Помимо этого, руководителям ресурсоснабжающих организаций Новосибирска, допустившим нарушения, прокуратура города внесла 18 представлений. Также было возбуждено 10 дел об административных правонарушениях по статьям 9.1, 9.11 КоАП РФ.

Статья 9.1 КоАП РФ — Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. Статья 9.11 КоАП РФ — нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

На момент публикации, по информации муниципального сайта, в городе 62 здания отключены от подачи тепла по плану и два — из-за аварии.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы получить комментарий по ситуации.

В середине ноября в Новосибирске Дзержинском районе из-за порыва трубы в теплокамере произошло короткое замыкание в одной из пятиэтажек. В результате жители остались без тепла и света.

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Комментарии
77
Алле гараж
1 час
Да некогда ему.Тут проект ЦУМа запускать надо.У нас тоже из Бердска сбежал,когда проблемы начались с теплом.
Buravchik
1 час
"Мэр получил претензию от силовиков из-за проблем с отоплением в Новосибирске" От каких силовиков? Или Ростехнадзор уже к силовикам имеет какое-то отношение?
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