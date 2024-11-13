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Воды по колено: дом в Дзержинском районе из-за аварии остался в морозы без света и тепла

В Новосибирске затопило подвал дома на улице Индустриальной

1 839
29 комментариев

Люди остались без тепла и света

В Новосибирске в Дзержинском районе из-за порыва трубы в теплокамере произошло короткое замыкание в одной из пятиэтажек. В результате жители остались без тепла и света.

Авария произошла еще накануне, 12 ноября. Об этом НГС рассказал старший по дому на улице Индустриальной, 3 Николай Ростов. По его словам, о случившемся жители сразу же сообщили в аварийную службу.

— Место порыва — в теплотрассе у дома № 5 на улице Индустриальной. Теплосетям вчера утром сообщили об этой аварии, но так никаких мер и не было принято. Наш адрес улица Индустриальная, 3. Вода прошла к нам по трубам. В подвале, где электрощитовая, кипятка по колено. Произошло замыкание, дом полностью без электричества, — сообщил Николай Ростов.

Сотрудники СГК, по словам старшего по дому, прибыли на место к 08:00 13 ноября. Они перекрыли трубу, обтянули участок заградительной лентой и уехали.

На карте муниципальном портале Новосибирска указано, что под отключение попали шесть домов. Время восстановления подачи тепла — 19:00 13 ноября.

В «Сибирской генерирующей компании» на запрос НГС сообщили, что от них на устранение выехала бригада.

— Сегодня планируется работы завершить. Управляющей компании необходимо проверить подвал — он должен быть герметичен, в этом случае даже при дефекте на теплосети затопления не произойдет. В любом случае ответственность СГК за ущерб застрахована, — рассказали в СГК.

Ранее НГС писал о котлованах с бурлящим кипятком около домов на улице Путевой в Ленинском районе Новосибирска.

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Новосибирск Авария на теплосетях Дзержинский район СГК Отключение света Отключение отопления
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Комментарии
29
ната
48 минут
Проспект Дзержинского 44 около поликлиники который год подряд,каждый сезон а то и среди зимы раскопают и стоит эта яма и парит.И ни кто ничего не делает.Вот и сейчас уже который месяц никаких продвижений.это просто кошмар.
Алле гараж
1 час
Вы там потерпите.Скоро прорыв.
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