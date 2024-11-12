НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-10°

пасмурно, снег

ощущается как -15

4 м/c,

ю-з.

 746мм 79%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,95
EUR 104,85

СРОЧНО

Ребенок погиб в пожаре в Новосибирской области

День гастрономического единства
Миллионы на мусоре
Жить, сдавать, зарабатывать
Новые стройки вдоль берега
Зимний дайджест моды
Жизнь после страшного ДТП
МК по игрушкам из ваты
Новости в Telegram
Город Отопительный сезон 2024/2025 репортаж «Упадем мы с детьми к крысам»: как живут в хрущевках, вокруг которых разрыты котлованы с кипятком — проблема тянется с лета

«Упадем мы с детьми к крысам»: как живут в хрущевках, вокруг которых разрыты котлованы с кипятком — проблема тянется с лета

Жители четырех домов на улице Путевой в Ленинском районе устали жить, как посреди вулкана

1 224
13 комментариев

Люди терпят вялотекущий ремонт во дворах с августа

В редакцию НГС обратились жители домов на улице Путевой в Ленинском районе Новосибирска. С 2021 в их дворах постоянно случаются коммунальные аварии, подвалы и подъезды периодически «парят», в домах плесень. В августе этого года рядом с детской площадкой разрыли котлованы для замены труб, уже ноябрь, а они так и стоят с бурлящим кипятком и трубами в нем. Как посреди рукотворных гейзеров живут люди и когда проблему четырех домов решат — в нашем репортаже.

«Вся душа изболелась»

В некоторых местах ямы огорожены забором-сеточкой

С виду вполне типичные и благополучные хрущевки на Путевой, №10, №11, № 12 и №13 только кажутся такими. Дома №10 и 11 расположены немного ниже домов №12 и №13. Но у всех жильцов одна общая проблема — придомовая территория выглядит так, будто недавно тут произошла бомбежка. Огромные зияющие дыры-котлованы, в которых парит кипяток. Вокруг — хлипкий забор в виде пластиковой сетки, но где-то нет и такого ограждения.

Тут же, на самом обрыве, припаркованы машины, из-за чего кажется, что они вот-вот угодят в черную пучину. Рядом — детская площадка с песочницей. Опять же на самом краю рукотворной пропасти. Неподалеку несколько сотрудников СГК откачивают воду. По словам жильцов, проблемы с горячим водоснабжением и отоплением начались давно, но сейчас достигли своего апогея.

Часть лестницы валяется на другой стороне котлована. А эта часть ведет в никуда

— Это все происходит каждый год. Надоело уже! Каждый раз копают. В последний раз летом все разрыли, и оно так и стоит все, верите или нет? Кошмар какой-то. Ходим в обход, так как там не пройти. Сил больше нет, — вздыхает Роза, жительница дома №11.

Тут же выходит Татьяна Михеева, старшая по дому. Женщина объясняет: все началось 31 декабря 2020 года.

Жители домов переживают за людей и животных

— Мы Новый год тогда справляли фактически без отопления. Там работали бригады, устраняли аварию. А потом началось. То одна авария на этом месте, то другая. Они вскрывают, чинят небольшой кусочек трубы, потом опять закапывают, благоустраивают, а потом в том же месте рядом снова рвется. Это меня так возмущало, что на коллегии в администрации Ленинского района по подготовке к зиме 22−23 года я поставила вопрос, что хватит менять точечно, пора уже трубу заменить полностью, — описала Татьяна Михеева хронологию аварий в их дворе.

Летом 2023 года, вспоминает женщина, никакие работы там не вели, а в октябре 2023 во время начала отопительного сезона снова произошла коммунальная авария в проблемном месте. Дефект устранили, а уже в марте 2024 года ситуация повторилась.

На месте удалось застать нескольких рабочих

— Опять был ремонт, территорию восстановили в начале июня, а потом 7 августа всё снова разрыли, потому что в колодце опять стало всё парить. После этого они решили заменять все трубы. В итоге разрыли тут вообще все. Два котлована закопали, а самый большой как разрыли 7 августа, так все и стоит, и рядом с ним еще два. Там вода бурлит, кипяток, — вздыхает жительница.

Часть труб, отметила Татьяна Михеева, уложили, но до сих пор стоят в кипятке. Женщина беспокоится, что они заржавеют. Кроме того, старшую по дому тревожит насыпь у разрытых ям — земля сползает, идет постепенное обрушение. Жители переживают, как бы туда не обвалилась парковка с машинами или детская площадка.

Татьяна не понимает, зачем трубы оставили «вариться» в кипятке

Боятся люди и за свою жизнь — разрытия не освещены, вокруг только довольно хлипкий заборчик, а кое-где его и вовсе нет. Мамы не пускают детей гулять во двор из страха, что те упадут в яму с кипятком. Но, уверена Татьяна Дмитриевна, упасть туда может и взрослый человек, и животные.

— У меня уже вся душа изболелась. Сегодня спустилась в подвал нашего дома. У нас уже по желобу отопительной системы к теплоузлу вода горячая ручейком бежит. Если уровень ещё поднимется, весь подвал затопит. А у нас дома в низине, — разводит руками старшая по дому.

Подвал дома №11 уже начало подтапливать

Сейчас в домах нет горячей воды и отопления, их обещают дать, как только откачают воду. Жильцы терпеливо мирятся с неудобствами, но уже не верят, что проблемы решатся.

— Сначала обещали управиться до 21 октября, потом до 1 ноября, потом до 11 ноября, сегодня вот сказали, что последний срок — 30 ноября. Переживаю — в том году тут ребятишки с горок катались, подростки лазают, металл собирают. Не дай бог, случится чего, — делится страхами Татьяна Михеева.

Старшая по дому уверяет — в подвале воды было больше, просто сейчас ее откачивают

На двух берегах ямы одиноко валяются куски лестницы. Жители объясняют — территория была благоустроена, лестница была удобная, так как двор идет под наклоном, хозяйки разбили тут цветник, от которого теперь не осталось и следа.

— У нас пешеходная заасфальтированная дорожка была, благоустроенная территория, и второй год нам всё уродуют. Но это всё мелочи жизни. Лишь бы сделали, а то никак это до конца не доведут, — сетуют жильцы.

Соседки сокрушаются, что испорчено дворовое благоустройство

Соседи объясняют: они постоянно жалуются и в мэрию, и в СГК, и в администрацию района, но ничего обстоятельного им не говорят и перенаправляют от инстанции к инстанции. В управляющих компаниях тоже помочь не могут.

«Дома сыро, на стенах плесень»

Отопление обещали дать в 16:30 в понедельник, 11 ноября

Многодетная пара Татьяна и Владимир живут с тремя детьми на первом этаже дома на Путевой. Они признались, что уже измучились за последние годы.

— Мы в поликлинику спешим: у детей бронхиты постоянные, дома сыро, холодно, на стенах плесень. Если бы не опаздывали, завели бы вас, показали. В четверг опять обнаружили аварию, но три дня ничего не делали, только сегодня приехали. И вообще, у нас много детей в доме, и то, что происходит, — очень опасно, — возмущается Татьяна.

Ее супруг Владимир добавляет: в каждой комнате у них — по обогревателю.

Подвал дома №10 вовсю парит

— Таня окна каждую неделю моет, особенно, когда снега не было, уже замучилась — от этих ям парит, конденсат идет к домам, ветер дует и грязь вся на окнах оседает, пыль. Они же разрыли и уехали, как будто так и надо, — возмущается Владимир.

Возле дома №10 замечаю клубы пара — вода все же дошла до их подвала. Возле дома вылавливаю гуляющую с коляской молодую маму Кристину. Девушке тоже повезло меньше других — квартира находится на первом этаже, и все прелести коммунальных аварий семья испытывает на себе регулярно.

В домах много семей с детьми, малыши часто болеют

— У нас постоянно в квартире сырость. У меня двое детей, младшему шесть месяцев, и у него диагностировали проблемы с легкими. Возим его на ингаляции. Сейчас вышла на улицу с детьми погулять, потому что в квартире чувствуется запах. Мы с сыростью боролись, полы обрабатывали, но ничего не помогает. Там даже крыс в подвале топит, слышно, как они пищат. Скоро от этой сырости пол рухнет, и упадем мы вместе с детьми к крысам, — невесело шутит Кристина.

«Проделали много работы»

В СГК отметили, что работы на участке были масштабными

Корреспондент НГС направила запрос в СГК. В компании прокомментировали происходящее. Основной причиной постоянных аварий в злополучном дворе там назвали высокий износ труб.

— С августа на улице Путевой проделали много работы на участке теплосети общей длинной 65 метров. За это время заменили суммарно порядка 240 метров труб. Сейчас устраняем еще один дефект, место работ огорожено. Основная причина большинства дефектов — высокий износ теплосети. Год ввода в эксплуатацию самый старый — 1965, затем 1972 и 1985, — отметили в пресс-службе компании.

Трубы на Путевой износились

Завершить ремонт и засыпать ямы представители компании планируют 17 ноября. На теплоснабжение горожан, отметили там, ремонт не влияет.

Также мы направили запрос в управляющие компании «ЖКХ-партнер», которая управляет домами №10, №11 и №13 на Путевой и в УК «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района», которая управляет домом №12. Кроме того, мы обратились в мэрию по поводу сложившейся ситуации. Ответы опубликуем после получения.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске вторые сутки топит подвал дома пятиэтажки на Тенистой. Вещи жильцов стоят в холодной воде.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
СГК Авария Кипяток Яма Ремонт
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Надежда nz
19 минут
Трындец какой-то. Вот людям досталось! О_О
Гость
18 минут
Все это ерунда - главное мы встали с колен и весь мир нам завидует!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Мнение
Портал в прошлое и жизнь без интернета: что сейчас представляет собой Диксон, где раньше жили тысячи людей
Анонимное мнение
Мнение
«Чувствую себя обманутой дважды»: журналистке НГС продали сломанный телевизор за 100 тысяч рублей — за замену пришлось платить
Анонимное мнение
Мнение
«Нельзя включить пылесос и собрать все деньги с рынка»: новосибирский экономист — о том, стоит ли сегодня делать вклады в банках
Анонимное мнение
Мнение
«Доверия нет никакого»: сибирячка погасила огромные долги умершего экс-супруга — почему она не смогла закрыть счета в банках
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Гриша,24

Татьяна,39

Федор,32

Anton,43

Сергей,50

Max,40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление