«Упадем мы с детьми к крысам»: как живут в хрущевках, вокруг которых разрыты котлованы с кипятком — проблема тянется с лета

Люди терпят вялотекущий ремонт во дворах с августа Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











В редакцию НГС обратились жители домов на улице Путевой в Ленинском районе Новосибирска. С 2021 в их дворах постоянно случаются коммунальные аварии, подвалы и подъезды периодически «парят», в домах плесень. В августе этого года рядом с детской площадкой разрыли котлованы для замены труб, уже ноябрь, а они так и стоят с бурлящим кипятком и трубами в нем. Как посреди рукотворных гейзеров живут люди и когда проблему четырех домов решат — в нашем репортаже.

«Вся душа изболелась»

В некоторых местах ямы огорожены забором-сеточкой Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

С виду вполне типичные и благополучные хрущевки на Путевой, №10, №11, № 12 и №13 только кажутся такими. Дома №10 и 11 расположены немного ниже домов №12 и №13. Но у всех жильцов одна общая проблема — придомовая территория выглядит так, будто недавно тут произошла бомбежка. Огромные зияющие дыры-котлованы, в которых парит кипяток. Вокруг — хлипкий забор в виде пластиковой сетки, но где-то нет и такого ограждения.

Тут же, на самом обрыве, припаркованы машины, из-за чего кажется, что они вот-вот угодят в черную пучину. Рядом — детская площадка с песочницей. Опять же на самом краю рукотворной пропасти. Неподалеку несколько сотрудников СГК откачивают воду. По словам жильцов, проблемы с горячим водоснабжением и отоплением начались давно, но сейчас достигли своего апогея.

Часть лестницы валяется на другой стороне котлована. А эта часть ведет в никуда Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











— Это все происходит каждый год. Надоело уже! Каждый раз копают. В последний раз летом все разрыли, и оно так и стоит все, верите или нет? Кошмар какой-то. Ходим в обход, так как там не пройти. Сил больше нет, — вздыхает Роза, жительница дома №11.

Тут же выходит Татьяна Михеева, старшая по дому. Женщина объясняет: все началось 31 декабря 2020 года.

Жители домов переживают за людей и животных Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











— Мы Новый год тогда справляли фактически без отопления. Там работали бригады, устраняли аварию. А потом началось. То одна авария на этом месте, то другая. Они вскрывают, чинят небольшой кусочек трубы, потом опять закапывают, благоустраивают, а потом в том же месте рядом снова рвется. Это меня так возмущало, что на коллегии в администрации Ленинского района по подготовке к зиме 22−23 года я поставила вопрос, что хватит менять точечно, пора уже трубу заменить полностью, — описала Татьяна Михеева хронологию аварий в их дворе.

Летом 2023 года, вспоминает женщина, никакие работы там не вели, а в октябре 2023 во время начала отопительного сезона снова произошла коммунальная авария в проблемном месте. Дефект устранили, а уже в марте 2024 года ситуация повторилась.

На месте удалось застать нескольких рабочих Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











— Опять был ремонт, территорию восстановили в начале июня, а потом 7 августа всё снова разрыли, потому что в колодце опять стало всё парить. После этого они решили заменять все трубы. В итоге разрыли тут вообще все. Два котлована закопали, а самый большой как разрыли 7 августа, так все и стоит, и рядом с ним еще два. Там вода бурлит, кипяток, — вздыхает жительница.

Часть труб, отметила Татьяна Михеева, уложили, но до сих пор стоят в кипятке. Женщина беспокоится, что они заржавеют. Кроме того, старшую по дому тревожит насыпь у разрытых ям — земля сползает, идет постепенное обрушение. Жители переживают, как бы туда не обвалилась парковка с машинами или детская площадка.

Татьяна не понимает, зачем трубы оставили «вариться» в кипятке Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Боятся люди и за свою жизнь — разрытия не освещены, вокруг только довольно хлипкий заборчик, а кое-где его и вовсе нет. Мамы не пускают детей гулять во двор из страха, что те упадут в яму с кипятком. Но, уверена Татьяна Дмитриевна, упасть туда может и взрослый человек, и животные.

— У меня уже вся душа изболелась. Сегодня спустилась в подвал нашего дома. У нас уже по желобу отопительной системы к теплоузлу вода горячая ручейком бежит. Если уровень ещё поднимется, весь подвал затопит. А у нас дома в низине, — разводит руками старшая по дому.

Подвал дома №11 уже начало подтапливать Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Сейчас в домах нет горячей воды и отопления, их обещают дать, как только откачают воду. Жильцы терпеливо мирятся с неудобствами, но уже не верят, что проблемы решатся.

— Сначала обещали управиться до 21 октября, потом до 1 ноября, потом до 11 ноября, сегодня вот сказали, что последний срок — 30 ноября. Переживаю — в том году тут ребятишки с горок катались, подростки лазают, металл собирают. Не дай бог, случится чего, — делится страхами Татьяна Михеева.

Старшая по дому уверяет — в подвале воды было больше, просто сейчас ее откачивают Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











На двух берегах ямы одиноко валяются куски лестницы. Жители объясняют — территория была благоустроена, лестница была удобная, так как двор идет под наклоном, хозяйки разбили тут цветник, от которого теперь не осталось и следа.

— У нас пешеходная заасфальтированная дорожка была, благоустроенная территория, и второй год нам всё уродуют. Но это всё мелочи жизни. Лишь бы сделали, а то никак это до конца не доведут, — сетуют жильцы.

Соседки сокрушаются, что испорчено дворовое благоустройство Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Соседи объясняют: они постоянно жалуются и в мэрию, и в СГК, и в администрацию района, но ничего обстоятельного им не говорят и перенаправляют от инстанции к инстанции. В управляющих компаниях тоже помочь не могут.

«Дома сыро, на стенах плесень»

Отопление обещали дать в 16:30 в понедельник, 11 ноября Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Многодетная пара Татьяна и Владимир живут с тремя детьми на первом этаже дома на Путевой. Они признались, что уже измучились за последние годы.

— Мы в поликлинику спешим: у детей бронхиты постоянные, дома сыро, холодно, на стенах плесень. Если бы не опаздывали, завели бы вас, показали. В четверг опять обнаружили аварию, но три дня ничего не делали, только сегодня приехали. И вообще, у нас много детей в доме, и то, что происходит, — очень опасно, — возмущается Татьяна.

Ее супруг Владимир добавляет: в каждой комнате у них — по обогревателю.

Подвал дома №10 вовсю парит Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

— Таня окна каждую неделю моет, особенно, когда снега не было, уже замучилась — от этих ям парит, конденсат идет к домам, ветер дует и грязь вся на окнах оседает, пыль. Они же разрыли и уехали, как будто так и надо, — возмущается Владимир.

Возле дома №10 замечаю клубы пара — вода все же дошла до их подвала. Возле дома вылавливаю гуляющую с коляской молодую маму Кристину. Девушке тоже повезло меньше других — квартира находится на первом этаже, и все прелести коммунальных аварий семья испытывает на себе регулярно.

В домах много семей с детьми, малыши часто болеют Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











— У нас постоянно в квартире сырость. У меня двое детей, младшему шесть месяцев, и у него диагностировали проблемы с легкими. Возим его на ингаляции. Сейчас вышла на улицу с детьми погулять, потому что в квартире чувствуется запах. Мы с сыростью боролись, полы обрабатывали, но ничего не помогает. Там даже крыс в подвале топит, слышно, как они пищат. Скоро от этой сырости пол рухнет, и упадем мы вместе с детьми к крысам, — невесело шутит Кристина.

«Проделали много работы»

В СГК отметили, что работы на участке были масштабными Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Корреспондент НГС направила запрос в СГК. В компании прокомментировали происходящее. Основной причиной постоянных аварий в злополучном дворе там назвали высокий износ труб.

— С августа на улице Путевой проделали много работы на участке теплосети общей длинной 65 метров. За это время заменили суммарно порядка 240 метров труб. Сейчас устраняем еще один дефект, место работ огорожено. Основная причина большинства дефектов — высокий износ теплосети. Год ввода в эксплуатацию самый старый — 1965, затем 1972 и 1985, — отметили в пресс-службе компании.

Трубы на Путевой износились Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Завершить ремонт и засыпать ямы представители компании планируют 17 ноября. На теплоснабжение горожан, отметили там, ремонт не влияет.

Также мы направили запрос в управляющие компании «ЖКХ-партнер», которая управляет домами №10, №11 и №13 на Путевой и в УК «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района», которая управляет домом №12. Кроме того, мы обратились в мэрию по поводу сложившейся ситуации. Ответы опубликуем после получения.