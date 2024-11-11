В воде коляски и велосипед: в Новосибирске вторые сутки топит подвал дома — удручающее видео потопа

В здании затопило вещи жителей Источник: читатель НГС











В Первомайском районе Новосибирска на улице Тенистой, 19 вторые сутки топит подвал пятиэтажного дома. В воде — коляски и другие вещи жильцов. Местные жители переживают, что скоро вода дойдет до электрооборудования. О ситуации НГС сообщил местный житель Илья.

— Почти двое суток топит подвал, холодная вода подступает к электрооборудованию, смонтированному на стенах. Никто не приехал, не пришёл, — сообщил НГС Илья. При этом в «Горводоканале» Илье пообещали, что в течение суток устранят неисправности.

На фото и видео коляски, автомобильные колеса, и другое имущество жильцов дома плавают в воде. Мужчина бродит по затопленной территории в резиновых сапогах.

Проблема случается не в первый раз Источник: читатель НГС











По словам жителя дома, подвал топит не первый раз.

— Видим мы это далеко не первый раз. Принимают какие-то полумеры, но как таковую проблему не решают раз и навсегда, — заключил читатель.

Жильцы боятся, что вода дойдет до электрооборудования Источник: читатель НГС

В управляющую компанию «Перспектива», которая управляет указанным домом, дозвониться корреспонденту НГС не удалось. Мы направили туда запрос. Также редакция направила запросы в «Горводоканал» и в мэрию. Ответы опубликуем сразу же, как их получим.