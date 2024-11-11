В воде коляски и велосипед: в Новосибирске вторые сутки топит подвал дома — удручающее видео потопа

В Первомайском районе Новосибирска на улице Тенистой, 19 вторые сутки топит подвал пятиэтажного дома. В воде — коляски и другие вещи жильцов. Местные жители переживают, что скоро вода дойдет до электрооборудования. О ситуации НГС сообщил местный житель Илья.
— Почти двое суток топит подвал, холодная вода подступает к электрооборудованию, смонтированному на стенах. Никто не приехал, не пришёл, — сообщил НГС Илья. При этом в «Горводоканале» Илье пообещали, что в течение суток устранят неисправности.
На фото и видео коляски, автомобильные колеса, и другое имущество жильцов дома плавают в воде. Мужчина бродит по затопленной территории в резиновых сапогах.
По словам жителя дома, подвал топит не первый раз.
— Видим мы это далеко не первый раз. Принимают какие-то полумеры, но как таковую проблему не решают раз и навсегда, — заключил читатель.
В управляющую компанию «Перспектива», которая управляет указанным домом, дозвониться корреспонденту НГС не удалось. Мы направили туда запрос. Также редакция направила запросы в «Горводоканал» и в мэрию. Ответы опубликуем сразу же, как их получим.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске дом на Лескова, 15 затопило кипятком. Горячей водой залило парковку и двор. Также в одном месте провалился асфальт.