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Мой дом В воде коляски и велосипед: в Новосибирске вторые сутки топит подвал дома — удручающее видео потопа

В воде коляски и велосипед: в Новосибирске вторые сутки топит подвал дома — удручающее видео потопа

В Новосибирске затопило подвал пятиэтажки на Тенистой

1 770
22 комментария

В здании затопило вещи жителей

В Первомайском районе Новосибирска на улице Тенистой, 19 вторые сутки топит подвал пятиэтажного дома. В воде — коляски и другие вещи жильцов. Местные жители переживают, что скоро вода дойдет до электрооборудования. О ситуации НГС сообщил местный житель Илья.

— Почти двое суток топит подвал, холодная вода подступает к электрооборудованию, смонтированному на стенах. Никто не приехал, не пришёл, — сообщил НГС Илья. При этом в «Горводоканале» Илье пообещали, что в течение суток устранят неисправности.

На фото и видео коляски, автомобильные колеса, и другое имущество жильцов дома плавают в воде. Мужчина бродит по затопленной территории в резиновых сапогах.

Проблема случается не в первый раз

По словам жителя дома, подвал топит не первый раз.

— Видим мы это далеко не первый раз. Принимают какие-то полумеры, но как таковую проблему не решают раз и навсегда, — заключил читатель.

Жильцы боятся, что вода дойдет до электрооборудования

В управляющую компанию «Перспектива», которая управляет указанным домом, дозвониться корреспонденту НГС не удалось. Мы направили туда запрос. Также редакция направила запросы в «Горводоканал» и в мэрию. Ответы опубликуем сразу же, как их получим.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске дом на Лескова, 15 затопило кипятком. Горячей водой залило парковку и двор. Также в одном месте провалился асфальт.

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Потоп Вода Подвал Дом
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Комментарии
23
mirror
52 минуты
Кто говорит, что хранить сезонные вещи надо дома? В каждой хрущёвке существует подвал и там есть кабинки, прикреплённые к квартирам по номерам. Из детства помню, что в подвале в своей кабинке хранили картошку с морковкой на зиму, так же и велик мой там зимой стоял. Советской властью было всё предусмотрено для людей, а сейчас всё это разрушается и никто не понесёт наказания!
fin
1 минута
«Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную и на Тенистой улице я постою в тени»
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