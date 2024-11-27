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Почему Новосибирск оказался не готов к отопительному сезону

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53 нарушения: стало известно, почему Новосибирск оказался не готов к отопительному сезону

Изучаем ответ властей и Ростехнадзора

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18 комментариев

Паспорт готовности Новосибирск должен получить в ноябре

Источник:

Ростехнадзор перечислил нарушения, которые привели к тому, что Новосибирск вовремя не получил паспорт готовности к отопительному сезону. Мэрия пообещала устранить их до конца ноября.

На прошлой неделе депутаты Заксобрания Новосибирской области во время сессии обнародовали факт, что Ростехнадзор не выдал муниципалитету паспорт готовности из-за нарушений.

Позиция мэрии

На запрос НГС в мэрии Новосибирска рассказали, что Ростехнадзор выдал муниципалитету акт проверки с замечаниями по готовности к отопительному сезону.

— Для получения паспорта готовности к зиме нет ряда документов, которые должны представить теплоснабжающие организации, — пояснили в администрации города. — Организована работа по устранению указанных замечаний.

При этом в мэрии подчеркнули, что система теплоснабжения Новосибирска работает в штатном режиме, как и тепловые источники и теплосетевые организации. А кроме того, все участки теплосетей уже введены в работу.

— Существенных замечаний по сетям нет, — особо отметили в мэрии.

Также в документе сказано, что все теплоснабжающие организации получили паспорта готовности к отопительному периоду.

— Недостающую документацию планируется получить от них до 30 ноября. Паспорт готовности выдается в течение ноября, — объяснили в официальном ответе.

Замечания Ростехнадзора

Ростехнадзор на запрос НГС предоставил более подробные сведения о нарушениях. Так, из ответа следует, что Новосибирск не получил паспорт готовности из-за 53 нарушений.

В управлении рассказали, что в городе вовремя не отремонтировали некоторые трубопроводы. Также специалисты не предоставили документы, которые бы подтвердили, что трубы теплосетей готовы к запуску и прошли проверку перед эксплуатацией.

Среди недочетов Ростехнадзор назвал и отсутствие документов о том, что после выездных проверок перед отопительным сезоном на центральных тепловых пунктах устранили нарушения. Кроме этого, специализированная организация не продиагностировала теплосети, отработавшие своей расчетный ресурс.

Материалы о нарушениях направят в прокуратуру. После этого будет решаться вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

Ранее НГС писал, что во время этого отопительного сезона ученики частной школы Новосибирска на два месяца остались без отопления из-за бесхозной сети.

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Комментарии
21
Житель городка
14 минут
Резюмируя: сети не готовы, но работать, вроде бы, как бы могут. А когда навернуться тогда навернуться. Ой, по "новоязу" - технический инцидент произойдет. И будет привлечен к строгой, нет строжайшей административной ответственности сантехник Иванов, (но это неточно).
Crash
12 минут
За что награды получили в Москве первые лица??? Ни город,ни область не готовы к отопительному сезону. Коммунальные аварии каждый день, бесконечные.
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