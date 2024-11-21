НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

2 м/c,

ю-в.

 749мм 68%
Подробнее
4 Пробки
USD 100,22
EUR 105,81
Кто строит новую Россию
Мэрия забирает квартиру
Зажечь на корпоративе — советы
Аномальная зона
Врачи для 30-летних
Как производят молоко
Курортный Новый год
Новости в Telegram
Город Новосибирск оказался не готов к отопительному сезону — эксперт о том, что это значит

Новосибирск оказался не готов к отопительному сезону — эксперт о том, что это значит

Новосибирск не получил вовремя паспорт готовности к отопительному сезону

2 959
62 комментария

Крайний срок выдачи паспортов — не позднее 15 ноября

Новосибирск и еще три муниципалитета не получили вовремя паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом в четверг, 21 ноября, на сессии Заксобрания Новосибирской области сообщил председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Олег Подойма.

— Своевременно паспорта готовности к отопительному сезону не получили Бердск, Искитим, Линево и Новосибирск, — заявил депутат. — В связи с этим считаю необходимым активизировать работу глав муниципальных образований в этом направлении. Акцентировать внимание на длительности устранения крупных аварий в Новосибирске и других населенных пунктах.

Олег Подойма отметил, что проблема готовности носит не только технический, но и организационный характер. Например, на готовность влияет нехватка кадров, а также недостаточность контроля за своевременностью и качеством выполнения работ.

Паспорта готовности к отопительному сезону выдает Ростехнадзор. При этом, согласно приказу Министерства энергетики РФ, крайний срок выдачи паспортов для муниципальных образований — не позднее 15 ноября.

— Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до указанной даты, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний. После уведомления комиссии об устранении замечаний осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период, — сказано в приказе.

Что значит неполучение паспорта готовности для города корреспонденту НГС, пояснил Сергей Бухаров, независимый эксперт в сфере энергетики.

— Это сигнал о том, что не все мероприятия, необходимые для подготовки к отопительному сезону, исполнены, — подчеркнул эксперт. — В Линево закономерно: они сумели гидроударом порвать холодную систему — это было еще в сентябре.

Между тем, на территории рабочего поселка Линево на основании постановления главы Искитимского района от 25 октября 2024 года ввели режим повышенной готовности «в связи с рисками возникновения аварий в системах центрального теплоснабжения», как следует из сообщения на сайте ГУ МЧС России по Новосибирской области. Его введение предсказывали в сентябре.

Что касается Новосибирска, то эксперт отмечает, что областной центр попадает в такую ситуацию тоже уже не в первый раз.

— За последний десяток лет там было несколько раз, когда, грубо говоря, в последний вагон успевали вскочить, — припомнил эксперт.

Так, в 2023 году Новосибирск тоже не сразу получил паспорт готовности к отопительному сезону.

В нынешнем году на готовность могла сказаться масштабная авария на левом берегу Новосибирска, которая произошла в январе 2024 года.

— Тут что-то вроде эффекта домино. Та авария, которая произошла в январе, почему так долго ликвидировалась? Когда сети изношены, любая авария сказывается на соседних участках. Из-за того, что там резко меняется давление, происходят резкие перепады температуры, идет цепная реакция, соответственно, объем повреждений увеличивается. В результате этого увеличилась потребность в перекладке, в капитальном ремонте, что, конечно же, могло привести к тому, что какие-то мероприятия не исполнены, и что может повлиять на выдачу паспорта готовности, — разъяснил эксперт.

В «Сибирской генерирующей компании» на запрос НГС подчеркнули, что СГК эксплуатирует 2/3 теплосетей Новосибирска.

— Официальной информации о получении компанией паспорта у нас пока нет, в ближайшее время будем знать, — пояснили в компании.

Редакция НГС обратилась в мэрию Новосибирска и Ростехнадзор, чтобы получить пояснения, почему муниципалитет не получил паспорт готовности к отопительному сезону.

По словам экспертов, нет никаких гарантий, что этой зимой город избежит крупных аварий, как в январе 2024-го.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск СГК Отопление Депутаты Заксобрания Экспертное мнение
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
63
kolhoznik
49 минут
это значит что виновные из мэрии и СГК должны быть строго наказаны, заморозить город миллионник -это можно расценивать как теракт совершенный группой лиц обьединившихся в преступное сообщество( в народе -банда) ст. УК РФ 205 и 210 наказание до ПЖ
mirror
27 минут
Болтовня, словоблудие и отговорки! Из статьи: на готовность влияет нехватка кадров - сантехников и сварщиков не рожает население? мерию в отставку и под суд, сЭгЭкА на проверка прокуратуры, суд и лишение монополии.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Доверия нет никакого»: сибирячка погасила огромные долги умершего экс-супруга — почему она не смогла закрыть счета в банках
Анонимное мнение
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: журналистка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Мнение
Эра Водолея уже завтра: Плутон на 19,5 года переходит в новый знак — чего ждать в этот период
Анонимное мнение
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Мнение
«Чувствую себя обманутой дважды»: журналистке НГС продали сломанный телевизор за 100 тысяч рублей — за замену пришлось платить
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Энн,54

Катерина ,50

Катерина,31

Лика,57

Сергей ,39

Лёка,39

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление