Мэрия Новосибирска подала иск из-за теплосетей: власти считают, что на них потратили недостаточно денег

С начала отопительного сезона в этом году произошло несколько коммунальных аварий Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрия подала иск к НТСК, единой теплоснабжающей организации Новосибирска. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Максим Кудрявцев.

— Недостаточный объем ремонта на магистральных сетях за последние два года удалось частично наверстать. Но мэрия должна требовать от концессионера — ООО «НТСК» — неукоснительного соблюдения договоренностей по обновлению тепловых сетей и центральных тепловых пунктов, — говорится в сообщении.

Максим Кудрявцев сообщил, что по одному из соглашений с компанией (2023 года) вложения в 81 объект должны были составить 1,5 миллиарда рублей. Проверка показала, что концессионер стабильно получает прибыль, но запланированные работы в полном объеме не проведены. Фактические вложения составили 680 миллионов рублей.

С 1 июля 2022 года НТСК — единая теплоснабжающая организация в Новосибирске. Ранее эту функцию выполняло АО «Сибэко». По информации сервиса RusProfile, НТСК зарегистрировано в 2018 году, генеральный директор — Максим Рябенко. До 28 мая 2024 года учредителем было АО «СГК-Новосибирск», кто владеет компанией сейчас, не указано. В 2023 году НТСК получила чистую прибыль в 479 миллионов рублей при выручке в 17 миллиардов. На сайте СГК указано, что НТСК является теплосетевым подразделением Сибирской генерирующей компании в Новосибирске.

Мэрия разработала комплекс мер для того, чтобы концессионное соглашение исполнялось надлежащим образом.

— Принято решение потребовать выполнение обязательств через суд. Если суд поддержит наши исковые требования, НТСК обяжут выполнить все пункты соглашения и заплатить штрафные санкции, — сообщил Максим Кудрявцев.

Мэр отметил, что в этом году отопительный сезон идет непросто, потому что вскрываются дефекты теплосетей, проблемы приходится решать практически вручную. Максим Кудрявцев назвал справедливыми жалобы новосибирцев на разрытия, на благоустройство которых иногда требуется несколько месяцев.

— Считаю, что исполнитель концессии должен понять, что срыва предусмотренных планом мероприятий мы не допустим, — заявил Максим Кудрявцев.

Он подчеркнул, что долгое время износ теплосетей в Новосибирске превосходил вложения в их модернизацию. Поэтому сейчас в городе стараются справиться с высокой изношенностью сетей. В этом году компания СГК взяла обязательства обновить порядка 75 километров труб — это максимальный объем за последние 20 лет. За летний сезон энергетики обследовали 33 километра сетей большого диаметра. Выявлены скрытые дефекты, и дополнительно заменено два километра теплотрасс.

— Отрасль сильно недофинансирована. Требуются серьезные инвестиции в надежность сетей и оборудования, — добавил Максим Кудрявцев.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу «Сибирской генерирующей компании» за комментарием по ситуации, его обещали предоставить позже.