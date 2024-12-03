«Бузотёры, не более того»: новосибирцы заявили о рейдерском захвате их дома — та же УК управляет элитными домами в центре

Дом с необычным фасадом возвышается над новосибирским зоопарком Источник: Johnny AV / 2ГИС











В жилом комплексе «Кларус Парк» разгорелся конфликт между соседями. Инициативная группа жильцов обвинила свою управляющую организацию «Жилко» в недобросовестной работе и рейдерском захвате. Но часть соседей и совет дома оказались на стороне «Жилко». НГС выслушал обе стороны конфликта.

«Ходят по квартирам и кошмарят людей»

Дом на улице Тимирязева, 73/1 относится к комфорт-классу: красивый фасад, забор по периметру, красивый подъезд, чистота на лестничных клетках. Но с недавних пор жить в нем стало совсем не комфортно — территория превратилась в зону боевых действий. Собственники квартир захотели сменить управляющую компанию, но это оказалось не так-то просто.

— 25 сентября жители проголосовали против заключения нового договора с ООО УО «Жилко», которая нас пять лет обслуживала. Инициативная группа жильцов нашла несколько альтернативных УК, собрала сметы, организовала встречи с руководством. Параллельно с этим председатель совета дома без согласования с жильцами запустил повторное голосование с УО «Жилко», — рассказала НГС жительница дома Елена Найданова.

По данным «Контур.Фокус», ООО УО «Жилко» образована 24 марта 2014 года. Компанией в равных долях владеют Александр Линник и Андрей Калинин, генеральный директор — Артем Сурков. Линник и Калинин также совладеют компанией УО «Жилко Центр», другого совместного бизнеса у них нет.

На конец 2023 года выручка компании составила 28,2 миллиона рублей, чистый убыток — 19 тысяч рублей. На сайте «Жилко» указано, что компания управляет домами в Новосибирске и Барнауле. Среди домов, которыми управляет компания в Новосибирске, — элитные комплексы «Клевер» и «Берлин». При этом УО «Жилко.Барнаул» принадлежит Андрею и Ольге Калининым, Андрей Калинин также владеет УО «Взлет».

И у Андрея Калинина, и у Александра Линника есть другие компании, как связанные, так и не связанные с недвижимостью. В частности, Линник владеет совхозом «Морской» и половиной компании «Альбион-Моторс Нск», а также долями в ряде компаний в Алтайском крае и половиной офисного центра «Вертикаль» в Томске. Андрею Калинину же принадлежит также инженерная компания «Фикс» в Новосибирске.

По мнению Елены, совет дома объединил свои усилия с управляющей компанией в борьбе с их инициативой.

— Закрыли общедомовой чат, срывают официальные уведомления о голосованиях за другие УК, ходят по квартирам и кошмарят людей: мол если они сейчас не выберут «Жилко», то администрация им назначит какую-нибудь убогую УК, и мы все тут умрем, — рассказала она. — Это неправда: с момента исключения дома из лицензии у нас есть шесть месяцев до выбора УК администрацией. Но мы не можем это сообщить жильцам, потому что чат закрыт, а объявления срывают через пять минут после того, как мы вывесим.

Все это попало на камеры — записи жители предоставили редакции НГС.

Председатель совета дома срывает объявления Источник: Предоставлено инициативной группой

Претензий к УО «Жилко» несколько. Во-первых, пожаловалась Елена Найданова, в компании очень долго обрабатывают заявки: к ней сантехник шел целых три месяца. Во-вторых, отчётность не прозрачная.

— Невозможно получить расшифровку работ и расходы по ним. Есть только акт за предыдущий год за апрель, но по нему сложно контролировать работу. Промежуточной отчётности нет. Акты с расшифровкой за 2020-й и 2021-й год мы получить не можем, — продолжила сибирячка.

Ее сосед Александр добавил к этому списку неприятную ситуацию с воротами: жителям пришлось за свой счет ремонтировать их, в то время как УК собирала с дома деньги на их замену.

— Жильцы и управляющая компания приняли решение, что все должны сброситься на ворота стоимостью 600 тысяч рублей. Это высокоскоростные брезентовые ворота, которые ставятся на некоторых паркингах и, допустим, на складских помещениях. Но там, как правило, есть охранный контур, а у нас охранного контура внешнего нет, — отметил Александр.

До тех пор, пока не установили бы новые ворота, территория дома должна была оставаться открытой — инициативную группу жильцов это не устроило. Они нашли мастера, который починил сломанные ворота, и уложились в сумму около 35 тысяч рублей.

А вот проблема с импровизированной опасной горкой во дворе закончилась не так хорошо.

— Эта горка является крышей спуска в подземную парковку. Конечно, на ней скатываться нельзя, но дети это игнорируют. «Жилко» не поставила никаких ограждений. Ребенок скатился с этой импровизированной горки, очень сильно разрезал руку, была большая кровопотеря. К нам приезжал реанимобиль, его увезли в больницу, — сообщила НГС жительница ЖК «Кларус-парк» Алеся Грушина.

51% голосов — или все же нет?

Дом, будто сложенный из кубиков «Лего» достроили в 2018 году Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Процесс смены управляющей организации оказался запутанным — даже для самих жильцов. Одна из представительниц счетной комиссии рассказала, что во время последнего подсчёта голосов им не предоставили испорченные бюллетени, хотя процедура это предполагает.

— В общем-то, это считается нарушением, — заметила женщина. — Также хочу отметить, что подсчет голосов был не в управляющей компании, а в квартире одного из собственников, который неоднократно пытался сорвать собрание на первом этаже: приходил, чинил скандал, со всеми ругался, не давал просто сказать слово.

В итоге за то, чтобы остаться под управлением «Жилко», оказалось 51% голосов. Инициативная группа считает голосование сфальсифицированным, и заявила об этом в Государственную жилищную инспекцию. Жалобу в ГЖИ подписали 44 человека, а юрлица поставили печати (жалоба есть в распоряжении редакции).

— Если, допустим, у них есть еще 10 бюллетеней, где проголосовано против них, то тогда кворум увеличивается, и у них не будет 51%, — объяснила жительница дома Екатерина.

В ходе этих жилищных войн активистов удалили из общедомового чата, им пришлось создавать новый — сегодня он насчитывает 63 участника. Всего в доме 143 квартиры.

По версии совета дома, борьбу с УК ведет небольшая группа людей — четыре или пять человек, уверен председатель совета дома Артем Б. Директор УО «Жилко» Артем Сурков назвал другое число — около 10 человек.

— Бузотёры, действующие в своих личных интересах, не более того, — охарактеризовал Артем Сурков участников инициативной группы. — В доме всё в порядке, проблем каких-то серьёзных нет, а те, которые есть, решаются.

Такие следы якобы остались от объявлений инициативной группы Источник: предоставил Артем Сурков











Он признал, что объявления о других голосованиях срывали, но объяснил это вандализмом жильцов: якобы они клеили их на супер-клей и портили стены дома. Он даже написал заявление в полицию по этому поводу (номер КУСП есть в распоряжении редакции).

— 23.11.2024 группой лиц были осуществлены вандальные действия в отношении общего имущества многоквартирного дома по адресу ул. Тимирязева, 73/1, а именно — расклеены листовки на стенах, стеклах дверей, в кабинах лифтов. В результате клеем были испорчены элементы отделки стен, двери и обшивка кабин лифтов, — сказано в заявлении.

Председатель совета дома рассказал НГС, что ящики для голосования они убирали по весьма пикантной причине.

— Открываем мы этот ящик, смотрим, а они туда нам презервативы закидывают. И это на видеофиксации тоже есть, — заявил Артем Б. Запись, впрочем, он не предоставил.

Он добавил, что УК, которую выбрала инициативная группа, в этом году организовала бывшая сотрудница другой управляющей компании, и к ней у совета дома доверия нет — именно поэтому они отстаивают УО «Жилко».