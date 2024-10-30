«Подъезды открыты для всех»: УК скрутила домофоны и камеры с домов в Новосибирске — жильцы считают, что дело в мести

Сотрудники УК скрутили 22 камеры и 6 домофонов Источник: предоставлено Светланой Мякотиной











В Новосибирске управляющая компания «Жилко» сняла домофоны и камеры с подъездов двух домов на улице Зорге. Об этом НГС рассказали местные жители. При этом в самой УК заявили, что имущество принадлежит им.

Инцидент произошёл 29 октября — камеры и домофоны скрутили с домов №281 и №283 на улице Зорге на Затулинке. Новосибирцы считают, что управляющая компания решила отомстить жильцам, потому что те отказались от её услуг и решили создать ТСН — товарищество собственников недвижимости.

— Они пришли и самовольно сняли камеры, домофоны с подъездов, а ещё обещали вырубить все деревья и убрать детскую площадку. Теперь подъезды открыты для всех — мы опасаемся за своё имущество, — заявила в разговоре с НГС местная жительница Ольга.

Источник: предоставлено Светланой Мякотиной

На видеозаписи, которую новосибирцы прислали в редакцию, видно, как мужчины в форме УК «Жилко» действительно снимают домофоны с подъездов.

— В отместку конечно — лишь бы нагадить, — говорит возмущенная жительница на видео.

По приказу ГЖИ, новообразованное ТСН «Рихард Зорге» должно начать обслуживать дома с 1 ноября — до 31 октября эти функции всё еще выполняет управляющая компания. Председатель товарищества Светлана Мякотина заявила, что УК уже «ничего не делает».

— Они должны были обслуживать дома до 31 числа, но уже всё вывезли и ничего не делают, — сказала председатель ТСН.

В управляющей компании «Жилко» все обвинения жильцов опровергли, заявив, что домофоны и камеры — это собственность организации.

— Домофоны и камеры устанавливались в 2015–2016 годах за счет денег управляющей компании — деньги с жильцов на это никто не собирал. Видимо, уже много времени прошло, и жильцы об этом забыли. Это наше имущество, — отметил в разговоре с НГС руководитель УК «Жилко» Артём Сурков.

Слова жильцов о том, что управляющая компания грозилась срубить деревья и убрать детскую площадку, в организации также опровергли.

— Мы демонтировали то оборудование, которое было нами смонтировано — за наши средства. Что касается площадок и растений — мы, конечно, демонтировать их не будем, — объяснили в УК.

По данным сервиса «RusProfile», ООО Управляющая организация «Жилко» была образована в 2014 году. Генеральным директором организации выступает Артём Сурков, учредителями — Александр Линник и Андрей Калинин. Основной вид деятельности общества — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. На конец прошлого года выручка организации составила 28 миллионов рублей, а чистая прибыль ушла в минус на 19 тысяч рублей.

В то время, как сотрудники управляющей компании снимали с подъездов камеры и домофоны, жильцы вызвали полицию и написали заявление.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что заявление в полицию действительно поступало. Сейчас проводится проверка.