Работал в метро и «Гормосте»: в Новосибирске назначили первого вице-мэра — что о нем известно

Ранее Иосиф Кодалаев был главой департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Источник: «Гормост», vk.com











В Новосибирске назначили первого заместителя мэра. Им станет начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Иосиф Кодалаев, сообщили в пресс-центре мэрии.

Уточняется, что к работе в должности специалист приступит 28 ноября. Со ссылкой на мэра Новосибирска Максима Кудрявцева в пресс-центре сообщили, что Иосиф Кодалаев проявил себя «настоящим профессионалом, исполняя обязанности первого вице-мэра».

— Его опыт работы в МКУ «Гормост» и в должности начальника департамента транспорта, считаю, позволит успешно выполнить стоящие перед ним задачи, провести реформирование департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, сделать его работу более динамичной и эффективной, — сообщает пресс-центр со ссылкой на мэра Новосибирска.

Иосиф Кодалаев родился в 1981 году в Новосибирске, он окончил Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС). Сибиряк работал в Новосибирском метрополитене, ТУАД Новосибирской области и в городском «Управлении дорожного строительства».

В 2023 году Иосиф Кодалаев возглавил МКУ Новосибирска «Гормост», а в 2024 году занял должность начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

В пресс-центре городской администрации сообщили, что исполнять обязанности главы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса будет Валерий Жарков.

В 2023 году Валерий Жарков занял пост главы Городского центра организации дорожного движения. Ранее в 2012–2014 годах он работал вице-мэром Новосибирска, а в 2017 году возглавил ГКУ «Мост».