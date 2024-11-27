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Город Работал в метро и «Гормосте»: в Новосибирске назначили первого вице-мэра — что о нем известно

Работал в метро и «Гормосте»: в Новосибирске назначили первого вице-мэра — что о нем известно

Пост займет Иосиф Кодалаев

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71 комментарий

Ранее Иосиф Кодалаев был главой департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии

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В Новосибирске назначили первого заместителя мэра. Им станет начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Иосиф Кодалаев, сообщили в пресс-центре мэрии.

Уточняется, что к работе в должности специалист приступит 28 ноября. Со ссылкой на мэра Новосибирска Максима Кудрявцева в пресс-центре сообщили, что Иосиф Кодалаев проявил себя «настоящим профессионалом, исполняя обязанности первого вице-мэра».

— Его опыт работы в МКУ «Гормост» и в должности начальника департамента транспорта, считаю, позволит успешно выполнить стоящие перед ним задачи, провести реформирование департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, сделать его работу более динамичной и эффективной, — сообщает пресс-центр со ссылкой на мэра Новосибирска.

Иосиф Кодалаев родился в 1981 году в Новосибирске, он окончил Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС). Сибиряк работал в Новосибирском метрополитене, ТУАД Новосибирской области и в городском «Управлении дорожного строительства».

В 2023 году Иосиф Кодалаев возглавил МКУ Новосибирска «Гормост», а в 2024 году занял должность начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

В пресс-центре городской администрации сообщили, что исполнять обязанности главы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса будет Валерий Жарков.

В 2023 году Валерий Жарков занял пост главы Городского центра организации дорожного движения. Ранее в 2012–2014 годах он работал вице-мэром Новосибирска, а в 2017 году возглавил ГКУ «Мост».

В начале ноября стало известно, что Анна Терешкова стала новым директором Новосибирской филармонии. Летом она ушла с поста вице-мэра.

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Назначение Мэрия Новосибирска Департамент транспорта Иосиф Кодалаев
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Комментарии
73
фыв
2 часа
То есть провальная эпопея с Дмитровским мостом., где данный господин уверял , что всё идёт хорошо и есть то самое грамотное управление.
Олег0707
2 часа
Круговорот людей во власти.
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