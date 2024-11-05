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Культура Анна Терешкова стала новым директором Новосибирской филармонии

Анна Терешкова стала новым директором Новосибирской филармонии

Министр культуры представил Анну Терешкову коллективу

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148 комментариев

Анна Терешкова возглавляла городской департамент культуры с 2014 года

Во вторник, 5 ноября, министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина представила коллективу Новосибирской государственной филармонии нового директора — Анну Терешкову.

Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе учреждения, подтвердила назначение и сама Анна Терешкова.

— Сейчас будет в первую очередь знакомство со всеми руководителями коллективов, со всеми заместителями для того, чтобы совместно разработать все наши планы по завоеванию культурного лидерства в нашей стране, — рассказала Анна Терешкова. — Я воспринимаю это назначение как свою миссию: сделать так, чтобы наша филармония, и сейчас первая в нашей стране, всегда подтверждала что она еще и лучшая! Что у нас лучшие в том числе и оркестры, и коллективы.

Анна Терешкова родилась в 1969 году, окончила НГМУ (педиатрия), потом училась в Сибирском независимом университете (филология английского языка). Вышла замуж в 1989 году. Муж — Дмитрий Терешков, председатель совета директоров Сибирской хлебной корпорации. Анна и Дмитрий начали отношения еще в студенчестве, а поженились через месяц после знакомства. У пары пятеро детей. В 2001 году Анна открыла галерею «Старый город». В 2010 году создала и возглавила Сибирский центр современного искусства. С 2014 года она возглавляла департамент культуры мэрии, затем получила должность вице-мэра. 14 июня 2024 года ушла с поста.

Под руководством Терешковой в Новосибирске отремонтировали немало пространств. Например, Михайловскую набережную или Заельцовский парк. Также под ее началом появилось немало новых зеленых зон, среди них парк «Каменка», парк «Арена», дисперсный парк на Затулинке.

Отметим, что бывший директор Новосибирской филармонии Ирина Устинова ушла с поста в середине августа. С 14 августа временно исполняющим обязанности руководителя филармонии является Елена Алябьева.

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Новосибирск Новосибирская филармония Анна Терешкова Назначение Культура
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Комментарии
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АнтонПавловичЧехов
1 час
"наши планы по завоеванию культурного лидерства в нашей стране, — рассказала Анна Терешкова. —" пространство для жителей Новосибирска Аннушка уже завоевала. Мы лучшие в стране по удобству городской среды
Игорь Зенин
1 час
а проктолога надо назначить директором Метрополитена
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