Анна Терешкова стала новым директором Новосибирской филармонии

— Сейчас будет в первую очередь знакомство со всеми руководителями коллективов, со всеми заместителями для того, чтобы совместно разработать все наши планы по завоеванию культурного лидерства в нашей стране, — рассказала Анна Терешкова. — Я воспринимаю это назначение как свою миссию: сделать так, чтобы наша филармония, и сейчас первая в нашей стране, всегда подтверждала что она еще и лучшая! Что у нас лучшие в том числе и оркестры, и коллективы.